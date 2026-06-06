Owen Ansah rennt 9,98: Neuer deutscher 100m-Wahnsinn!

SID 06.06.2026 • 22:05 Uhr Der Hamburger Owen Ansah unterbietet seinen eigenen deutschen Rekord. Zum zweiten Mal in seiner Karriere bleibt er unter zehn Sekunden.

Sprinter Owen Ansah hat seinen deutschen Rekord über die 100 m um eine Hundertstelsekunde unterboten. Nachdem der Athlet vom Hamburger SV vor knapp zwei Jahren als erster Deutscher unter zehn Sekunden gelaufen war, verbesserte er am Samstagabend bei der Sparkassen-Gala in Regensburg mit einer Zeit von 9,98 Sekunden seine Bestmarke.

Ansah knackt 10-Sekunden-Marke erneut

„Wir trainieren für solche Zeiten und solche Rennen. Dass mir das jetzt im zweiten Saisonrennen gelungen ist, ist schon eine Überraschung für mich. Dass die Zeit jetzt schon da ist, darüber freue ich mich sehr“, sagte der 25-Jährige.