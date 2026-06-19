Doping-Schock: Olympia-Bronzeheld Bascou 4 Jahre gesperrt

SID 19.06.2026 • 13:53 Uhr Der Olympiadritte von 2016 bleibt wegen eines Dopingvergehens vor zwei Jahren bis April 2028 gesperrt. Dies dürfte das Karriereende bedeuten.

Der französische Hürdensprinter Dimitri Bascou ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. Das entschied die Sanktionskommission der französischen Anti-Doping-Agentur (AFLD). Der 38-Jährige war bereits seit April 2024 vorläufig suspendiert, nachdem bei einer Kontrolle im Januar 2024 die verbotenen anabolen Steroide Testosteron und Boldenon nachgewiesen worden waren.

Vierjahressperre für Hürdensprinter Bascou

Bascou, Olympia-Dritter über 110 m Hürden bei den Spielen 2016 sowie Europameister im selben Jahr, hatte nach Bekanntwerden des positiven Tests erklärt, er sei „fassungslos“. Der auf Martinique geborene Athlet führte den Befund auf verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel zurück und hoffte, dass seine vorläufige Sperre rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris aufgehoben würde.