Krause feiert Überraschungserfolg

SID 19.06.2026 • 21:00 Uhr Die 33-Jährige steigt in Doha in die heiße Phase Richtung EM ein und feiert direkt einen Überraschungserfolg.

Auf dem Weg zu ihrem Traum von der fünften EM-Medaille hat Leichtathletin Gesa Felicitas Krause beim Saisonauftakt in Doha eine vielversprechende Form gezeigt und sich in der Weltelite behauptet. Die 33 Jahre alte Hürdenspezialistin kam in der Diamond League über die 1500 m überraschend als Vierte ins Ziel und verbesserte ihre persönliche Bestleistung beim Meeting in Katar um 46 Hundertstel.

Krause kämpft sich auf Rang vier

Noch auf der letzten Runde hatte sich Krause mit Einsatz ihrer Ellbogen gegen die Kontrahentinnen behauptet und im Zieleinlauf sogar einen Platz gut gemacht. Am Ende stand eine Zeit von 4:04,28 Minuten. Den Sieg sicherte sich die Äthiopierin Birke Haylom, mit einer Zeit von 03:59,89 blieb sie als einzige Starterin unter der Vier-Minuten-Marke. Die Favoritin hatte früh angezogen und ließ so auch ihren Landsfrauen Saron Berhe (2.) und Kalayu Haregeweyni (3.) keine Chance.

In Doha, wo Krause 2019 zum zweiten Mal WM-Bronze gewann und dabei den bis heute gültigen deutschen Rekord über 3000 Meter Hindernis aufstellte, hatte sich Krause eigentlich keine Illusionen gemacht. Krause verfügte vor dem Finale über die viertlangsamste Saisonbestleistung über die 1500 Meter, auf denen sie sich vor allem Grundschnelligkeit holen wollte. Das Treppchen verpasste sie um 82 Hundertstel.

Hindernis-Härtetests bis August

Weniger als zwei Monate vor den Europameisterschaften in Birmingham (ab dem 10. August) ist die WM-Bronzemedaillengewinnerin von 2015 und 2019 ihrem großen Ziel damit einen Schritt näher gekommen. Wie sie dem SWR zuvor verraten hatte, gehe es im August um nicht weniger als „eine neue Bestzeit und eine Medaille“. Vor allem in ihrem Kerngeschäft über die 3000 Meter Hindernis.