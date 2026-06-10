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Oslo-Diamond-League: Mabry nur Vierte – Jackson dominiert

Diamond League: Mabry Vierte in Oslo

Die Kugelstoß-Olympiasiegerin hat noch Luft nach oben. Deutsche Glanzlichter blieben aus.
Yemisi Mabry ist noch nicht in Bestform
Yemisi Mabry ist noch nicht in Bestform
© AFP/TT NEWS AGENCY/SID/Christine Olsson/TT
SID
Die Kugelstoß-Olympiasiegerin hat noch Luft nach oben. Deutsche Glanzlichter blieben aus.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry sucht im EM-Jahr weiter nach ihrer Topform. Die Mannheimerin kam beim Diamond-League-Meeting in Oslo nicht über eine Weite von 19,19 m hinaus, damit lag sie als Vierte mehr als eineinhalb Meter hinter der Siegerin Chase Jackson aus den USA (20,74).

Agyekum bleibt in Oslo blass

Auch Hürdensprinter Emil Agyekum konnte in Norwegens Hauptstadt kein Glanzlicht setzen. Der Berliner, der sich über 400 m Hürden zuletzt auf 47,72 Sekunden gesteigert hatte und in die Nähe des deutschen Uralt-Rekords von Harald Schmid gekommen ist, belegte am Mittwoch beim Sieg des Brasilianers Alison dos Santos (46,89) mit erheblichem Rückstand (48,40) den fünften Rang. Der Leipziger Robert Farken wurde über die Meile Zehnter in 3:49,74 Minuten.

Saison-Highlight der Leichtathleten sind die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August).

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