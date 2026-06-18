Hochzeit und eigener Song: Superstar im Liebesglück

Für Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis geht es auch im Liebesleben in neue Höhen. Der Schwede hat Model Desiré Inglander am 12. Juni geheiratet. Auf Instagram teilte das Paar Bilder von der Hochzeit mit Freunden und Familien an der Cote d’Azur.
Superstar im Liebesglück
Zudem widmet Duplantis seiner Frau ein eigenes Lied. „Midsummer“ handelt vom ersten Treffen des Paares beim Mittsommer-Fest in Schweden. Duplantis singt: „Ich will dich so sehr, dass es weh tut, du hast mein Herz an Mittsommer gestohlen.“
Duplantis feiert – sportliche Delle
Schon im Frühjahr hatten Duplantis und Inglander standesamtlich in Schweden geheiratet. Nun folgte das große Fest. „Es war die schönste Verschmelzung der Kulturen, die wir uns hätten wünschen können. Die Hälfte meiner Freunde und Familie stammt aus Louisiana, die andere Hälfte, zusammen mit meiner Frau Desiré und ihrer Familie, aus Schweden“, sagte Duplantis der Vogue.
„Diese Mischung, zusammen mit unseren internationalen Freunden, ergab eine unglaublich lebendige Atmosphäre. Wir haben uns so geliebt und wertgeschätzt gefühlt.“
Sportlich war Duplantis zuletzt überraschend ins Stolpern gekommen. Nach fast drei Jahren und 40 Siegen musste sich der Weltrekordler (6,31) beim Diamond-League-Meeting in Stockholm mit für ihn indiskutablen 5,80 m dem Australier Kurtis Marschall (5,90) geschlagen geben und wurde Zweiter. Davor hatte der 26 Jahre alte Ausnahmekönner letztmals im Juli 2023 in Brüssel (Platz vier) nicht gesiegt.