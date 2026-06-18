Hochzeit und eigener Song: Superstar im Liebesglück

SID 18.06.2026 • 12:07 Uhr Liebesglück bei Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis. Der Schwede feiert seine Hochzeit - und widmet seiner Frau ein eigenes Lied.

Für Stabhochsprung-Gigant Armand Duplantis geht es auch im Liebesleben in neue Höhen. Der Schwede hat Model Desiré Inglander am 12. Juni geheiratet. Auf Instagram teilte das Paar Bilder von der Hochzeit mit Freunden und Familien an der Cote d’Azur.

Zudem widmet Duplantis seiner Frau ein eigenes Lied. „Midsummer“ handelt vom ersten Treffen des Paares beim Mittsommer-Fest in Schweden. Duplantis singt: „Ich will dich so sehr, dass es weh tut, du hast mein Herz an Mittsommer gestohlen.“

Duplantis feiert – sportliche Delle

Schon im Frühjahr hatten Duplantis und Inglander standesamtlich in Schweden geheiratet. Nun folgte das große Fest. „Es war die schönste Verschmelzung der Kulturen, die wir uns hätten wünschen können. Die Hälfte meiner Freunde und Familie stammt aus Louisiana, die andere Hälfte, zusammen mit meiner Frau Desiré und ihrer Familie, aus Schweden“, sagte Duplantis der Vogue.

„Diese Mischung, zusammen mit unseren internationalen Freunden, ergab eine unglaublich lebendige Atmosphäre. Wir haben uns so geliebt und wertgeschätzt gefühlt.“