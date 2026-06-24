Hamburg-Halbmarathon abgesagt: 35°-Hitze zwingt Veranstalter

SID 24.06.2026 • 19:15 Uhr Für den Halbmarathon hatten sich 24.000 Läufer angemeldet. Die Veranstaltung soll im Laufe des Jahres nachgeholt werden.

Der für Sonntag geplante Halbmarathon in Hamburg ist abgesagt worden. „Es ist vermutlich die schwerste Entscheidung, die wir in der Geschichte dieser Veranstaltung treffen mussten“, teilten die Organisatoren „nach sorgfältiger Analyse der Wetterlage“ mit. In Hamburg werden am Sonntag Temperaturen von circa 35 Grad erwartet.

Hamburg-Halbmarathon abgesagt

Die Veranstalter seien „nach intensiven Gesprächen mit Expertinnen und Experten, den zuständigen Behörden und unseren Partnern zu dem Entschluss gekommen, den Hamburg-Halbmarathon leider nicht wie geplant am 28. Juni 2026 durchzuführen“, hieß es: „Dennoch sind wir überzeugt, dass wir mit dieser Entscheidung im Sinne der Sicherheit aller Beteiligten handeln.“

2019 hatte der Veranstalter bei Temperaturen von bis zu 36 Grad den Halbmarathon durchführen lassen. Damals standen an Wasserstellen nicht mehr genug Getränke zur Verfügung. Rund 350 Teilnehmer kamen nicht ins Ziel, 57 Sportler mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Nachholtermin für 24.000 Läufer