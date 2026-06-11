Tod mit 38: Ex-Leichtathlet leblos aufgefunden

Der irische Leichtathlet Ciaran O Lionaird ist mit nur 38 Jahren verstorben. In Montreal wurde der Athlet leblos in seinem Haus aufgefunden. Nähere Umstände sind nicht bekannt.
Ex-Leichtathlet: Tod mit 38
In Irland zählte er zu den besten Mittelstrecken-Läufern seiner Generation. Unter den größten Erfolgen seiner Karriere waren der zehnte Platz bei den Weltmeisterschaften 2011 und die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2012. Bei der Hallen-EM 2013 in Göteborg sicherte er sich die Bronzemedaille.
Tod löst große Trauer in Irland aus
Nachdem O Lionaird in der Folge immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, erklärte er 2020 seinen Rücktritt vom Profisport. Zuletzt war er in der Musik- und Unterhaltungsbranche sowie für den Sportartikelhersteller Nike tätig.
Cork Athletics, der offizielle Dachverband für die Leichtathletik im irischen County Cork, erklärte laut thejournal.ie, die Nachricht seines plötzlichen Todes habe „Schock in der gesamten Leichtathletik-Welt“ ausgelöst: „Alle bei Cork Athletics sprechen der Familie und den Freunden von Ciaran ihr tiefstes Beileid aus.“