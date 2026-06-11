Tod mit 38: Ex-Leichtathlet leblos aufgefunden

Lars Hinzberg 11.06.2026 • 16:18 Uhr Der ehemalige irische Leichtathlet Ciaran O Lionaird ist tot. Der einstige Mittelstreckenläufer wurde nur 38 Jahre alt.

Der irische Leichtathlet Ciaran O Lionaird ist mit nur 38 Jahren verstorben. In Montreal wurde der Athlet leblos in seinem Haus aufgefunden. Nähere Umstände sind nicht bekannt.

In Irland zählte er zu den besten Mittelstrecken-Läufern seiner Generation. Unter den größten Erfolgen seiner Karriere waren der zehnte Platz bei den Weltmeisterschaften 2011 und die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2012. Bei der Hallen-EM 2013 in Göteborg sicherte er sich die Bronzemedaille.

Tod löst große Trauer in Irland aus

Nachdem O Lionaird in der Folge immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, erklärte er 2020 seinen Rücktritt vom Profisport. Zuletzt war er in der Musik- und Unterhaltungsbranche sowie für den Sportartikelhersteller Nike tätig.