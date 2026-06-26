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Krause mit starkem Test in Zagreb

Krause mit starkem Test in Zagreb

Hindernis-Läuferin Gesa Krause verbessert ihren Hausrekord über die "flache" Distanz.
Gesa Felicitas Krause war stark unterwegs
Gesa Felicitas Krause war stark unterwegs
© picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur UG/SID/Raphael Schmitt
SID
Hindernis-Läuferin Gesa Krause verbessert ihren Hausrekord über die "flache" Distanz.

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat bei einem weiteren Härtetest auf dem Weg zur EM im August in Birmingham erneut geglänzt.

Beim Meeting in Zagreb lief die 33-Jährige über die „flachen“ 3000 m in 8:45,34 Minuten auf Platz drei und unterbot ihre zehn Jahre alte Bestzeit über diese Distanz um mehr als vier Sekunden. Die äthiopische Siegerin Nigisti Molla (8:44,75) lag nicht weit vor Krause.

Krause testet Form in Eugene

Krause verpasste über ihre Nebenstrecke nur knapp den Einzug in die Top 10 der deutschen „Allzeit“-Bestenliste. Der deutsche Rekord von Konstanze Klosterhalfen steht bei 8:20,07 Minuten.

Zuletzt war Krause mit zwei persönlichen Bestzeiten über 1500 m in die Freiluft-Bahnsaison gestartet. Anfang Juli steht beim Diamond-League-Meeting in Eugene/USA die erste Standortbestimmung über 3000 m Hindernis an.

In dieser Disziplin will Krause, die 2022 Mutter einer Tochter geworden war, in Birmingham ihre fünfte EM-Medaille nach Gold 2016 und 2018, Silber 2024 sowie Bronze 2012 gewinnen.

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