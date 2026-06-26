Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat bei einem weiteren Härtetest auf dem Weg zur EM im August in Birmingham erneut geglänzt.
Krause mit starkem Test in Zagreb
Beim Meeting in Zagreb lief die 33-Jährige über die „flachen“ 3000 m in 8:45,34 Minuten auf Platz drei und unterbot ihre zehn Jahre alte Bestzeit über diese Distanz um mehr als vier Sekunden. Die äthiopische Siegerin Nigisti Molla (8:44,75) lag nicht weit vor Krause.
Krause testet Form in Eugene
Krause verpasste über ihre Nebenstrecke nur knapp den Einzug in die Top 10 der deutschen „Allzeit“-Bestenliste. Der deutsche Rekord von Konstanze Klosterhalfen steht bei 8:20,07 Minuten.
Zuletzt war Krause mit zwei persönlichen Bestzeiten über 1500 m in die Freiluft-Bahnsaison gestartet. Anfang Juli steht beim Diamond-League-Meeting in Eugene/USA die erste Standortbestimmung über 3000 m Hindernis an.
In dieser Disziplin will Krause, die 2022 Mutter einer Tochter geworden war, in Birmingham ihre fünfte EM-Medaille nach Gold 2016 und 2018, Silber 2024 sowie Bronze 2012 gewinnen.