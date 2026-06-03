Deutscher Leichtathlet setzt nächstes dickes Ausrufezeichen

Nur drei Tage nach seinem Europarekord-Coup hat Hindernis-Ass Frederik Ruppert seine absolute Top-Form bestätigt.
Deutscher setzt nächstes Ausrufezeichen
Der 29-Jährige knackte am Mittwochabend auf dem Weg zur EM in Birmingham (10. bis 16. August) bei den Paavo Nurmi Games in Turku/Finnland über 5000 m die 13-Minuten-Marke und lief in 12:57,61 Minuten auf Platz vier der ewigen deutschen Bestenliste.
Ruppert glänzt erneut mit Fabelzeit
Ruppert musste sich als Zweiter des Meetings nur seinem Teamkollegen Florian Bremm (12:56,80) knapp geschlagen geben. Schneller als das Duo waren in der DLV-Geschichte mit dem deutschen Rekordhalter Mohamed Abdilaahi (12:53,63) und Barcelona-Olympiasieger Dieter Baumann (12:54,70) nur zwei Läufer.
Am Sonntag hatte Ruppert beim Diamond-League-Meeting in Marokkos Hauptstadt Rabat für Furore gesorgt. In 7:57,80 Minuten war der Sportsoldat als erster Europäer über die 3000 m Hindernis unter der Acht-Minuten-Marke geblieben.