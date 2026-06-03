Deutscher Leichtathlet setzt nächstes dickes Ausrufezeichen

SID 03.06.2026 • 22:14 Uhr Der neue Hindernis-Europarekordler Frederick Ruppert zeigt sich auch über 5000 Meter in starker Verfassung.

Nur drei Tage nach seinem Europarekord-Coup hat Hindernis-Ass Frederik Ruppert seine absolute Top-Form bestätigt.

Der 29-Jährige knackte am Mittwochabend auf dem Weg zur EM in Birmingham (10. bis 16. August) bei den Paavo Nurmi Games in Turku/Finnland über 5000 m die 13-Minuten-Marke und lief in 12:57,61 Minuten auf Platz vier der ewigen deutschen Bestenliste.

Ruppert glänzt erneut mit Fabelzeit

Ruppert musste sich als Zweiter des Meetings nur seinem Teamkollegen Florian Bremm (12:56,80) knapp geschlagen geben. Schneller als das Duo waren in der DLV-Geschichte mit dem deutschen Rekordhalter Mohamed Abdilaahi (12:53,63) und Barcelona-Olympiasieger Dieter Baumann (12:54,70) nur zwei Läufer.