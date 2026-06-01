8730 Punkte! Neugebauer glänzt in Götzis – EM-Titel winkt

SID 01.06.2026 • 05:29 Uhr Der Weltmeister ist mit seinem Saisoneinstieg zufrieden, die Form auf dem Weg zur EM stimmt.

Leo Neugebauer grinste. „Ich habe die beiden Tage auf jeden Fall genossen“, sagte der Zehnkampf-Weltmeister nach seinem starken Saisoneinstieg im Mehrkampf-Mekka: „Götzis macht immer wieder Spaß und der Wettkampf lief auch echt gut.“

Neugebauer glänzt mit 8730 Punkten

8730 Punkte legte Neugebauer als Zweiter des Wettkampfes im legendären Möslestadion hin, der deutsche Rekordhalter ist auf dem Weg zum erhofften EM-Titel in Birmingham (10. bis 16. August) bester Laune. Selbst der „1500er“ zum Abschluss, wahrlich nicht die Sahnedisziplin des 25 Jahre alten Modellathleten, „war gar nicht schlimm, hat sogar Spaß gemacht.“