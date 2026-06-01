8730 Punkte! Neugebauer glänzt in Götzis – EM-Titel winkt

Leo Neugebauer grinste. „Ich habe die beiden Tage auf jeden Fall genossen“, sagte der Zehnkampf-Weltmeister nach seinem starken Saisoneinstieg im Mehrkampf-Mekka: „Götzis macht immer wieder Spaß und der Wettkampf lief auch echt gut.“
Neugebauer: „Habe es genossen“
Neugebauer glänzt mit 8730 Punkten
8730 Punkte legte Neugebauer als Zweiter des Wettkampfes im legendären Möslestadion hin, der deutsche Rekordhalter ist auf dem Weg zum erhofften EM-Titel in Birmingham (10. bis 16. August) bester Laune. Selbst der „1500er“ zum Abschluss, wahrlich nicht die Sahnedisziplin des 25 Jahre alten Modellathleten, „war gar nicht schlimm, hat sogar Spaß gemacht.“
Im Vorjahr war Neugebauer in Götzis mit 8555 Punkten und Platz fünf in die Saison gestartet, am Ende krönte sich der Strahlemann der deutschen Leichtathletik in Tokio zum König der Athleten (8804 Punkte). Diesmal machte der Olympia-Zweite von Paris fast 200 Punkte mehr, die Form stimmt also. „Jetzt gilt es, sich zu erholen, und dann steht Ratingen (27./28. Juni, d.Red.) als letzter Stopp vor der EM an.“