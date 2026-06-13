College-Drama in Eugene: Ogazi 43,38 – Reed 19,63 Sekunden

SID 13.06.2026 • 08:26 Uhr Der 20 Jahre alte Nigerianer läuft die viertbeste Zeit der Geschichte. Über 200 m glänzt Jaiden Reed und löst Gout Gout ab.

Zwei Tage nach dem Hürden-Weltrekord durch Ja’Kobe Tharp haben die Sprinter bei den College-Meisterschaften der USA für die nächsten Highlights gesorgt.

Der 20 Jahre alte Nigerianer Samuel Ogazi kratzte in Eugene/Oregon über 400 m am Weltrekord und legte in 43,38 Sekunden die viertbeste Zeit der Geschichte hin. Schneller als Ogazi waren bislang nur Südafrikas Weltrekordler Wayde van Niekerk (43,03) sowie die US-Ikonen Michael Johnson (43,18) und Butch Reynolds (43,29).

Reed rennt Jahresweltbestzeit über 200 m

Jaiden Reed sprintete über 200 m in 19,63 Sekunden zur Jahresweltbestzeit und löste den noch zwei Jahre jüngeren Australier Gout Gout (19,67) an der Spitze der Weltrangliste ab. Zudem verbesserte der 21-Jährige von den Cayman Islands, der zuvor noch nicht unter 20 Sekunden gelaufen war, den 19 Jahre alten College-Rekord des früheren Vize-Weltmeisters Walter Dix um sechs Hundertstel.

Im Finale über 100 m kam Reid in 9,82 Sekunden hinter Kanyinsola Ajayi (9,72) auf Platz zwei, die hochklassigen Zeiten fanden aber wegen zu starken Rückenwindes keinen Eingang in die Bestenlisten.