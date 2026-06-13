College-Drama in Eugene: Ogazi 43,38 – Reed 19,63 Sekunden

Zwei Tage nach dem Hürden-Weltrekord durch Ja’Kobe Tharp haben die Sprinter bei den College-Meisterschaften der USA für die nächsten Highlights gesorgt.
Nigerianer kratzt am 400-m-Weltrekord
Der 20 Jahre alte Nigerianer Samuel Ogazi kratzte in Eugene/Oregon über 400 m am Weltrekord und legte in 43,38 Sekunden die viertbeste Zeit der Geschichte hin. Schneller als Ogazi waren bislang nur Südafrikas Weltrekordler Wayde van Niekerk (43,03) sowie die US-Ikonen Michael Johnson (43,18) und Butch Reynolds (43,29).
Reed rennt Jahresweltbestzeit über 200 m
Jaiden Reed sprintete über 200 m in 19,63 Sekunden zur Jahresweltbestzeit und löste den noch zwei Jahre jüngeren Australier Gout Gout (19,67) an der Spitze der Weltrangliste ab. Zudem verbesserte der 21-Jährige von den Cayman Islands, der zuvor noch nicht unter 20 Sekunden gelaufen war, den 19 Jahre alten College-Rekord des früheren Vize-Weltmeisters Walter Dix um sechs Hundertstel.
Im Finale über 100 m kam Reid in 9,82 Sekunden hinter Kanyinsola Ajayi (9,72) auf Platz zwei, die hochklassigen Zeiten fanden aber wegen zu starken Rückenwindes keinen Eingang in die Bestenlisten.
Tharp selbst, der am Mittwoch sensationelle 12,75 Sekunden über 110 m Hürden erzielt hatte, kam im Finale bei leichtem Gegenwind nicht ganz an seine Traumzeit heran. Seine 12,90 waren unter diesen Bedingungen aber erneut herausragend.