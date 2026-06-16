Olympiasieger Lyles läuft Weltbestzeit über 150 Meter

SID 16.06.2026 • 21:20 Uhr Noah Lyles läuft eine neue Bestleistung über 150 Meter. Der US-Amerikaner schafft im tschechischen Ostrava die selten gelaufene Distanz in 14,67 Sekunden.

100-Meter-Olympiasieger Noah Lyles hat auf einer ungewöhnlichen Strecke eine neue Weltbestzeit erzielt. Der US-Amerikaner rannte die 150 Meter beim Golden-Spike-Event im tschechischen Ostrava in 14,67 Sekunden und pulverisierte damit die bisherige Bestzeit des Jamaikaners Kishane Thompson (14,92 Sekunden) aus dem April.

Zwangsläufig war die Zeit gleichbedeutend mit dem Sieg des Rennens: Hinter Lyles kamen der Südafrikaner Sinesipho Dambile (14,78 Sekunden) und der Australier Gout Gout (14,96 Sekunden) ins Ziel.

„Gab es jemals Zweifel?“, sagte der euphorische Lyles mehrfach gegenüber dem tschechischen Fernsehen: „Wir sind gekommen, um eine Show zu bieten.“

Leichtathletik: Lyles lässt Worten Taten folgen

Schon im Vorfeld hatte der Sprinter, der mit seiner Goldmedaille über 100 Meter bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hatte, angekündigt, den Rekord brechen zu wollen: „Ich habe den Weltrekord gesehen und fand ihn etwas langsam, daher müssen wir ihn deutlich verbessern“, befand der 28-Jährige und sagte weiter: „Wir haben beschlossen, dass die 300 Meter dieses Jahr nichts für mich sind. Die 150 Meter schienen mir der perfekte Mittelweg zu sein.“