Olympiasieger Röhler meldet sich zurück - Topwurf aus Sri Lanka

SID 04.06.2026 • 21:13 Uhr Der Olympiasieger von 2026 Thomas Röhler darf nach einer starken Leistung in Rom auf eine EM-Medaille schielen. Der überragende Mann kommt hingegen aus Sri Lanka.

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler kommt nach einer langen Schwächephase immer besser in Schwung.

Beim Diamond-League-Meeting in Rom kam der 35-Jährige aus Jena am Donnerstag als Fünfter auf 82,89 m und war damit über einen Meter weiter als noch am Sonntag in Rabat (81,61). Seine Saisonbestleistung von 83,33 m aus dem April verfehlte Röhler nur knapp.

Röhler, der vor zehn Jahren in Rio Olympia-Gold geholt hatte, wirft in der laufenden Saison so weit wie seit 2019 nicht mehr. Während der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter weiterhin nicht zu alter Stärke findet, darf Röhler leise auf eine EM-Medaille im August in Birmingham hoffen.

Nächster Weltklasse-Speerwerfer aus Südasien

Für einen Kracher sorgte Rumesh Tharanga Pathirage. Der 23-Jährige aus Sri Lanka siegte mit mächtigen 92,62 m – Platz acht in der „ewigen“ Bestenliste, in der Vetter und Röhler auf Platz zwei und drei liegen.