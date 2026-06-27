Meeting-Rekord! Zehnkampf-Star Neugebauer dominiert Ratingen

SID 27.06.2026 • 19:51 Uhr Der Zehnkämpfer führt beim Meeting nach dem ersten Tag vor Makenson Gletty aus Frankreich und dem Italiener Dario Dester.

Bei seiner Premiere in Ratingen liegt Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer auf Siegkurs. Nach dem ersten Tag des Meetings steht der Stuttgarter bei 4482 Punkten, hinter Neugebauer lauern der EM-Dritte Makenson Gletty aus Frankreich (4380) und der Italiener Dario Dester (4286).

Neugebauer glänzt mit Meetingrekord

Neugebauer lief bei hohen Temperaturen über 100 m 10,81 Sekunden und verfehlte seine Saisonbestzeit nur um fünf Hundertstel. Mit 7,67 m im Weitsprung übernahm der 26-Jährige die Gesamtführung, danach gelang ihm beim Kugelstoßen mit 16,95 m ein Meetingrekord. Im Hochsprung blieb Neugebauer mit 1,97 m unter seinen Möglichkeiten, im abschließenden 400-m-Lauf war er in 47,85 Sekunden schneller als vor vier Wochen in Götzis.

Am Sonntag geht es in Ratingen ab 10.30 Uhr mit den restlichen fünf Disziplinen weiter. Zweitbester Deutscher ist Marcel Mayer (Hannover/4221) auf dem sechsten Platz. Leon-Joel Clair (Halle/4158) ist Zehnter.