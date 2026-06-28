Zehnkampf-Weltmeister Neugebauer siegt in Ratingen – 8573 Punkte

SID 28.06.2026 • 17:50 Uhr Der Weltmeister trotzt der Hitze am Niederrhein und liefert eine starke Generalprobe für Birmingham ab.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer hat beim Meeting in Ratingen einen souveränen Sieg gefeiert und sich 45 Tage vor dem Angriff auf den EM-Titel in Birmingham in starker Form gezeigt. Bei enormer Hitze am Niederrhein kam Deutschlands Sportler des Jahres zwar nicht an seinen Saisonbestwert aus Götzis heran, überzeugte bei seiner Ratingen-Premiere aber mit angesichts der Verhältnisse starken 8573 Punkten.

Kälin knackt Meetingrekord in Ratingen

Hinter dem 26-Jährigen wurde Makenson Getty (Frankreich) mit 8458 Punkten Zweiter. Platz drei ging an Devon Williams aus den USA (8402). Neugebauer hatte Ende Mai als Zweiter in Götzis 8730 Punkte erzielt. Götzis-Sieger Simon Ehammer (Schweiz/8778) fehlte in Ratingen ebenso wie Ex-Weltmeister Niklas Kaul (Mainz), der EM-Zweite Sander Skotheim (Norwegen) stieg nach vier Disziplinen aus.

Bei den Frauen gewann die Schweizerin Annik Kälin den Siebenkampf und knackte mit hochklassigen 6819 Punkten den 29 Jahre alten Meetingrekord der zweimaligen Weltmeisterin Sabine Braun (6778). Die WM-Fünfte Sandrina Sprengel (Stuttgart/6218) kam auf Platz drei. Die dreimalige Olympiasiegerin Nafi Thiam aus Belgien nutzte Ratingen als Test und trat nur in drei Disziplinen an.