Siebenkampf-Queen Thiam gibt Comeback beim Ratingen-Meeting

SID 18.06.2026 • 12:36 Uhr Nafissatou Thiam geht beim Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Ratingen an den Start. Wie bereits bei ihrem Debüt im Jahr 2023 wird die Belgierin nur an Einzeldisziplinen teilnehmen.

Nafissatou Thiam, dreimalige Siebenkampf-Olympiasiegerin aus Belgien, geht beim Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Ratingen an den Start. Die 31-Jährige will laut Mitteilung der Organisatoren am 27. und 28. Juni „nach einer längeren Wettkampfpause einem Formtest auf höchstem Niveau“ absolvieren.

Thiam werde allerdings wie bei ihrem Debüt 2023 nicht den kompletten Siebenkampf bestreiten, sondern nur an Einzeldisziplinen teilnehmen.

Thiam trifft Top-Rivalinnen in Ratingen

„Das Meeting hat eine so tolle Atmosphäre, und ich hatte 2023 viel Spaß dabei, dort zu starten. Es wird schön sein, meine Saison unter anderen Siebenkämpferinnen zu beginnen und am Wochenende an einer Reihe von Disziplinen teilzunehmen“, sagte die Olympiasiegerin von 2016, 2021 und 2024. Mit einer Bestleistung von 7013 Punkten rangiert Thiam auf Platz vier der ewigen Bestenliste.

In Ratingen trifft Thiam unter anderem auf die Olympia-Dritte Emma Oosterwegel (Niederlande), die zweimalige Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson (Großbritannien) und die WM-Fünfte Sandrina Sprengel.