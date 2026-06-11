Ja'Kobe Tharp bricht Weltrekord über 110 m Hürden

SID 11.06.2026 • 08:59 Uhr Ja'Kobe Tharp läuft über 110 m Hürden Weltrekord. Nach dem Rennen kann es der US-Amerikaner kaum glauben.

US-Hürdensprinter Ja’Kobe Tharp hat bei den nationalen Hochschul-Meisterschaften in Eugene/Oregon den Weltrekord über 110 m Hürden gebrochen!

Der 20-Jährige lief schon im Halbfinale 12,75 Sekunden und unterbot die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstel. Die Zeit muss allerdings noch vom Weltverband World Athletics offiziell anerkannt werden.

„Ich bin sprachlos“

„Ich habe keine Worte, ich bin sprachlos. Das war nicht einmal ein perfektes Rennen. 12,75? Ich habe noch mehr in meinen Beinen“, sagte Tharp, der für die Auburn University (Alabama) antritt. Für den U20-Weltmeister bedeutet die Leistung bei der NCAA-Championship einen gewaltigen Leistungssprung: Zuvor war er noch nie unter 13 Sekunden geblieben. Der Finallauf findet am Freitag (Ortszeit) statt.