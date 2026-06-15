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Diese Tragödie erschüttert die australische Leichtathletik

Trauer um australische Sprinterin

Australien trauert um die Sprinterin Jemma Stapleton. Sie kommt vor den Augen ihrer Familie ums Leben.
Jemma Stapleton starb unter tragischen Umständen
Jemma Stapleton starb unter tragischen Umständen
© instagram.com/jemma.stapleton
Daniel Höhn
Australien trauert um die Sprinterin Jemma Stapleton. Sie kommt vor den Augen ihrer Familie ums Leben.

Diese Tragödie sorgt in der australischen Sportwelt für viel Anteilnahme: Die Sprinterin Jemma Stapleton ist vergangene Woche unter tragischen Umständen ums Lebens gekommen.

Während eines Thailand-Urlaubs starb sie während eines Motorrad-Ausflugs vor den Augen ihrer Familie, die mit ihr unterwegs war. Stapleton wurde nur 25 Jahre alt.

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Stapletons Famile sah alles mit an

Wie die thailändische Polizei vermeldet hat, ereignete sich der Vorfall am 10. Juni auf einem Highway der Ferieninsel Koh Samui. Stapleton war auf einem Motorrad unterwegs, als sie stürzte und in den Gegenverkehr rutschte.

Untersuchungen im Krankenhaus ergaben schwere Wunden am Kopf und Prellungen am Körper. Noch am Unfallort wurde Stapleton für tot erklärt. Laut der Zeitung Bangkok Post, die die Polizei zitierte, fuhr hinter Stapleton deren Familie ebenfalls auf Motorrädern.

Der jüngere Bruder von ihr, Joel, gab dem Sender ABC ein rührendes Statement. Er nannte seine Schwester seine „beste Freundin“ und sagte: „Ich bin so glücklich, dass sie mich durch meine ersten 21 Jahre begleitet hat.“

Erst am 1. Juni hatte Jemma Stapleton ihren 25. Geburtstag gefeiert. Die Veranstalter des „Stawell Gift“, Australiens ältesten und höchstdotierten Profi-Laufwettbewerb, bei dem Stapleton das Finale erreichte, kondolierten: „Ihre Leidenschaft für den Sport und ihr liebenswertes Wesen werden allen, die sie kannten, in Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei Jemmas Familie, ihren Freunden und der gesamten Sportgemeinschaft.“

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