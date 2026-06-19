London Marathon 2027: Wahnsinniger Andrang sorgt für Novum

SID 19.06.2026 • 10:32 Uhr Die Organisatoren reagieren damit auf die Rekordflut an Bewerbungen.

Über 1,3 Millionen Anmeldungen – nun 100.000 Läufer: Der Londoner Weltrekord-Marathon wird im kommenden Jahr in einer einmaligen Sonderausgabe an zwei Tagen ausgetragen. Die Organisatoren reagieren damit auf den enormen Andrang von Bewerbern für einen Startplatz und erhöhen das Teilnehmerfeld für 2027 auf insgesamt 100.000 Läufer.

London Marathon 2027 an zwei Tagen

Der traditionsreiche Straßenlauf in der englischen Millionen-Metropole, bei dem der Kenianer Sabastian Sawe in diesem Jahr in 1:59:30 Stunden einen neuen Weltrekord gelaufen war, findet am 24. und 25. April statt.

Durch das zweitägige Format verdoppeln sich die Chancen auf einen Startplatz für alle Teilnehmer der Verlosung. Gelaufen wird an beiden Tagen auf der traditionellen Strecke von Greenwich nach Westminster. Nach Angaben von London Marathon Events soll die Premiere mehr als 150 Millionen Pfund für wohltätige Zwecke einbringen und einen wirtschaftlichen Nutzen von rund 400 Millionen Pfund für Großbritannien erzeugen.

„Das ‚London Marathon Double‘ 2027 ist unsere bislang ehrgeizigste Weiterentwicklung – eine einmalige, generationenprägende Neuinterpretation dessen, was ein Marathon und ein stadtweites Fest der Bewegung sein können“, sagte Geschäftsführer Hugh Brasher. Er betonte, dass die Ausweitung auf zwei Tage eine einmalige Ausnahme bleibe.