Trotz Doping-Eklat: DLV holt Ansah in EM-Team nach Birmingham

SID 29.07.2026 • 12:02 Uhr Der deutsche Rekordhalter über 100 m steht im 58-köpfigen Aufgebot des DLV für die Titelkämpfe in England.

Trotz seiner ungeklärten Situation steht der deutsche 100-m-Rekordhalter Owen Ansah im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August).

Das Team mit 31 Athletinnen und 27 Athleten gab der DLV am Mittwoch, drei Tage nach den deutschen Meisterschaften in Wattenscheid, bekannt. Nachrücker über ihre Positionen im European Ranking sind noch bis Freitag möglich.

Ansah droht vierjährige Sperre

Ansah (Bestzeit 9,98 Sekunden) hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Die Nationale Anti Doping Agentur leitete daraufhin ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein. Ansah (25) ist vorläufig nicht sanktioniert, da kein positiver Test von ihm vorliegt. Ihm droht laut Reglement aber eine Sperre von vier Jahren.

Angeführt wird das 58-köpfige deutsche Team von Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die als Titelverteidigerin an den Start geht. Zu den erfahrenen Athleten gehören zudem Hindernisläuferin Gesa Krause, Sprinterin Gina Lückenkemper und Speerwerfer Julian Weber. Ein Kandidat für Gold ist zudem Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer.

DLV-Team peilt Spitzenrang an

Jörg Bügner, DLV-Vorstand Leistungssport, sieht „viel Qualität, Dynamik und Aufbruchstimmung“ in der Mannschaft. „Wir reisen mit einem Team nach Birmingham, das erfahrene Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner ebenso umfasst wie junge Athletinnen und Athleten, die auf der großen internationalen Bühne für Furore sorgen können“, sagte Bügner.

Als Ziel gibt er aus, „in der Nationenwertung vorn mitzuspielen. Wenn es uns gelingt, unser Potenzial ins Alexander Stadium und auf die Straßen Birminghams zu bringen, bin ich überzeugt, dass wir viele starke Auftritte erleben werden“, sagte Bügner und ergänzt: „Wir wollen den nächsten Entwicklungsschritt in Richtung Olympische Spiele machen.“ – Das deutsche Team im Überblick:

DLV-Frauen-Aufgebot im Überblick

FRAUEN

100 Meter: Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), Chelsea Kadiri (Sprintteam Wetzlar), Gina Lückenkemper (SCC Berlin); 200 Meter: Sophia Junk (LG Rhein-Wied), Judith Bilepo Mokobe (USC Mainz); 400 Meter: Johanna Martin (1. LAV Rostock); 800 Meter: Jana Marie Becker (Königsteiner LV), Smilla Kolbe (Eintracht Frankfurt), Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler); 10.000 Meter: Eva Dieterich (LAV Stadtwerke Tübingen), Blanka Dörfel (Berlin Athletics Capital Club), Lisa Merkel (LAV Stadtwerke Tübingen); Marathon: Laura Hottenrott (Düsseldorf Athletics), Fabienne Königstein (Hannover 96), Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), Marathon-Team: Nina Reuter (Frankfurt Athletics), Katharina Saathoff (Braunschweiger Laufclub), Tabea Themann (Hamburg Running), Marathon-Gehen: Bianca Maria Dittrich (Spiridon Frankfurt), Ada Junghannß (Erfurter LAC); 100 Meter Hürden: Lia Flotow (1. LAV Rostock), Rosina Schneider (TV Sulz), Franziska Schuster (TSV Bayer 04 Leverkusen), Ersatz: Marlene Meier (TSV Bayer 04 Leverkusen); 400 Meter Hürden: Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg); 3000 Meter Hindernis: Olivia Gürth (Silvesterlauf Trier); Gesa Krause (Silvesterlauf Trier); Lea Meyer (VfL Löningen), Ersatz: Adia Budde (LAV Stadtwerke Tübingen); Hochsprung: Christina Honsel (TV Wattenscheid 01); Stabhochsprung: Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart); Weitsprung: Malaika Mihambo (LG Kurpfalz); Dreisprung: Caroline Joyeux (LG Nord Berlin); Kugelstoß: Yemisi Mabry (MTG Mannheim), Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge), Nina Ndubuisi (SG Schorndorf 1846), Ersatz: Alina Korecki (VfB Stuttgart); Diskuswurf: Shanice Craft (SV Halle), Kristin Pudenz (OSC Potsdam), Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen), Ersatz: Leia Braunagel (Eintracht Frankfurt); Hammerwurf:Aileen Kuhn (Eintracht Frankfurt); Speerwurf: Julia Ulbricht (1. LAV Rostock); Siebenkampf: Vanessa Grimm (Königsteiner LV), Sandrina Sprengel (VfB Stuttgart), Sophie Weißenberg (TSV Bayer 04 Leverkusen)

MÄNNER