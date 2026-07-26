Olympia-Medaillengewinnerin wird ZDF-Expertin

Moritz Thienen 26.07.2026 • 13:13 Uhr Lisa Mayer wird neue ZDF-Leichtathletik-Expertin. Die Olympia-Medaillengewinnerin ist bei den Deutschen Meisterschaften erstmals im Einsatz.

Eine Olympia-Medaillengewinnerin für das ZDF. Die ehemalige Sprinterin Lisa Mayer verstärkt ab sofort die Experten-Riege bei den Leichtathletik-Übertragungen des Senders.

Ihre Premiere feiert Mayer rund um das Event „Die Finals 2026“, bei dem die Deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten gekoppelt und in einem gemeinsamen Event stattfinden.

Die ehemalige Sprinterin ist bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletinnen und Leichtathleten im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid als Expertin und Co-Kommentatorin im Einsatz.

Nachdem Mayer bereits am Samstag im Rahmen der TV-Übertragung vorgestellt worden war, begleitete sie am Sonntag die Wettkämpfe im Stream. „Eine ganz ungewohnte neue Rolle für mich. Es wird ein spannender Tag mit vielen tollen Entscheidungen. Ich freue mich auf 6,5 Stunden geballte Leichtathletik-Power“, sagte sie.

Mayer holte bei Olympia Bronze

Nach ihrer Premiere wird Mayer auch bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Birmingham, die das ZDF zwischen dem 10. und 16. August 2026 im täglichen Wechsel mit der ARD live überträgt, ihre Rolle als Expertin ausführen.

Während ihrer aktiven Karriere feierte Mayer zahlreiche Erfolge. International sorgte sie speziell in der Staffel für Furore.

So holte sie sich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Bronze mit der 4×100-Meter-Staffel. Bei den Europameisterschaften 2022 in München gewann sie mit dieser sogar die Goldmedaille.