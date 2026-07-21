Die deutsche Leichtathletik trauert um Trainer-Gigant Osenberg

SID 21.07.2026 • 21:47 Uhr Gerd Osenberg betreute unter anderem die Olympiasiegerinnen Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meyfarth und Heike Henkel. Nun ist er verstorben.

Die deutsche Leichtathletik trauert um einen ihrer größten Trainer: Gerd Osenberg ist tot.

Der Coach aus dem oberbergischen Radevormwald, der unter anderem die Olympiasiegerinnen Heide Ecker-Rosendahl, Ulrike Nasse-Meyfarth und Heike Henkel zu Topstars geformt hatte, verstarb im Alter von 89 Jahren. Das gab sein Verein TSV Bayer Leverkusen bekannt.

Osenbergs Olympiabilanz: Elf Medaillen

Osenbergs Athleten und Athleten gewannen insgesamt elf olympische Medaillen, darunter vier goldene. Neben Ecker-Rosendahl, Nasse-Meyfarth und Henkel betreute er auch Liesel Westermann und Ellen Wessinghage. Allein bei den Sommerspielen 1972 in München war Osenberg für je zwei Gold- und Silbermedaillen sowie einmal Bronze mitverantwortlich.

Osenberg gehört zu den erfolgreichsten Trainern der deutschen Leichtathletik. Für seine Verdienste wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz sowie dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Auch nach seinem Rücktritt gab Osenberg im hohen Alter seine Erfahrung weiter.