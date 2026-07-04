Weitsprung-Star Mihambo fliegt 6,92 m – nur Platz 5 in Eugene

SID 05.07.2026 • 00:26 Uhr Am zweiten Tag des Diamond-League-Meetings an der US-Westküste verpassen die deutschen Spitzenathletinnen das Podium klar.

Gut einen Monat vor der Europameisterschaft hat sich Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo in verbesserter Form präsentiert.

Beim Diamond-League-Meeting in Eugene/Oregon erreichte die Heidelbergerin eine Saisonbestleistung von 6,92 Metern. Im Wettkampf mit der Elite reichte dies allerdings nur zu Rang fünf. Siegerin Tara Davis-Woodhall (7,13) aus den USA sprang über 20 Zentimeter weiter.

Mihambo verbessert sich, Mabry schwächelt

Auf ihrem Weg zu einer dritten EM-Goldmedaille war das Meeting an der US-Westküste Mihambos erst ihr zweiter internationaler Wettkampf des Jahres. Im Vergleich zu ihrem Saisonauftakt in Stockholm verbesserte sie sich um 22 Zentimeter.

Bei etwas mehr als 20 Grad im Hayward Field belegte auch Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry den fünften Platz. Ihren Aufwärtstrend setzte sie nicht fort.

Die Mannheimerin kam nicht über eine Weite von 19,14 Metern hinaus und lag damit knapp eineinhalb Meter hinter der Siegerin Chase Jackson aus den USA (20,56). Noch vor einer Woche hatte sie beim vierten Wettkampf in Folge mit verbesserter Weite ihre Saisonbestleistung (19,93) gestoßen und damit in Paris Rang zwei erreicht.

Namenswechsel und Krauses Hindernis-Comeback

Mabry dürfte deutschen Fans eher unter ihrem vorherigen Nachnamen Ogunleye ein Begriff sein. Aufgrund ihrer Heirat mit dem ehemaligen US-Footballprofi Tyler Mabry hat die 27-Jährige den Nachnamen gewechselt. Bei den Spielen in Paris hatte sie mit einer Weite von 20,00 Metern Gold gewonnen.

In ihrem vierten Saisonrennen trat Gesa Felicitas Krause in Eugene zum ersten Mal im Hindernislauf über die 3000 Meter an. „Mir ist gerade aufgefallen: Ich laufe morgen das erste Mal seit September über einen Wassergraben“, hatte die Hindernis-Spezialistin im Vorfeld etwas skeptisch festgestellt.

Krause Sechste, Meyer mit Bestzeit