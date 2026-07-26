"Die Finals" Leichtathletik: Die Wettkämpfe heute live im TV und Stream mit Malaika Mihambo

SPORT1 26.07.2026 • 09:00 Uhr Bei den "Finals" messen sich dieser Tage die besten Sportlerinnen und Sportler Deutschlands. Am Sonntag ist Weitspringerin Malaika Mihambo im Einsatz. SPORT1 erklärt, wie Sie das Event live verfolgen können.

Im Rahmen der „Finals 2026“ kürt auch der Deutsche Leichtathletik-Verband an diesem Wochenende seine Meisterinnen und Meister. Im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid werden Medaillen in über 15 Disziplinen vergeben.

Eines der zahlreichen Highlights am Sonntag ist der Start von Weitsprung-Star Malaika Mihambo. Der Wettkampf beginnt um 16.50 Uhr. Eine Entscheidung wird gegen 18.15 Uhr erwartet.

So sehen Sie die Leichtathletik-DM bei „Die Finals“ am Sonntag live:

Unterhaltung wird abseits des Weitsprungs aber den ganzen Tag geboten. Die Frauen eröffnen mit dem Hochsprung, gefolgt von Speerwurf, Kugelstoßen und Co. Beschlossen wird der Tag in Bochum mit den 200-Meter-Finals der Frauen und Männer.

Die ARD begleitet den Wettkampftag in TV und Livestream ab 10 Uhr bereits mit den Wettkämpfen in Hannover, der Leichtathletik-Stream startet um 11.55 Uhr.

Für die Athletinnen und Athleten sind die Deutschen Meisterschaften die letzte Standortbestimmung und Bewährungsprobe vor den Europameisterschaften, die vom 10. bis 16. August in Birmingham stattfinden.

Was sind „Die Finals“?

Über vier Tage hinweg werden bei dem Multisportevent in insgesamt 143 Entscheidungen neue deutsche Meisterinnen und Meister gekrönt. Es ist die größte Ausgabe seit dem Start des Formats 2019. Knapp 4000 Teilnehmer sind am Start, einige von ihnen waren bereits auf den größten Bühnen der Welt erfolgreich.

Neben traditionellen Sportarten, wie Triathlon, Turnen, Schwimmen und Bogensport werden in 2026 auch zahlreiche neue Sportarten ihr Finals-Debüt geben. Unter anderem Beachvolleyball, Gewichtheben, Ju-Jutsu, Rapid Surfen, Speed-Windsurfen und Wasserball.