"Die Finals" Leichtathletik: Die Wettkämpfe live im TV und Stream mit Gina Lückenkemper

SPORT1 25.07.2026 • 13:45 Uhr Bei den "Finals" messen sich dieser Tage die besten Sportlerinnen und Sportler Deutschlands. Am Samstag starten mit Sprint-Ass Gina Lückenkemper auch die Leichtathletik-Wettbewerbe. SPORT1 erklärt, wie Sie das Event live verfolgen können.

Im Rahmen der „Finals 2026“ kürt auch der Deutsche Leichtathletik-Verband an diesem Wochenende seine Meisterinnen und Meister. Im Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid werden Medaillen in über 15 Disziplinen vergeben. Eines der zahlreichen Highlights am Samstag ist der Start von Sprint-Star Gina Lückenkemper.

Die 29-Jährige strebt beim Großevent nach ihrer insgesamt neunten Goldmedaille bei einer deutschen Meisterschaft. Die Vorläufe über die 100 Meter der Frauen sind für 16.25 Uhr angesetzt, die Medaillenentscheidungen sollen dann am Abend ab 20.05 Uhr fallen.

So sehen Sie die Leichtathletik-DM bei „Die Finals“ am Samstag live:

Unterhaltung wird abseits des Sprints aber den ganzen Tag geboten. Die Frauen eröffnen mit dem Dreisprung, gefolgt von Hammerwurf, Kugelstoßen und Co. Beschlossen wird der Tag in Bochum mit den 5000-Meter-Läufen der Männer um 20.35 Uhr. Lediglich die Wettkämpfe im Speerwurf wurden bereits an den Vortagen, sowie die anderen Sportarten der Finals, in Hannover ausgetragen.

Das ZDF begleitet den Wettkampftag in TV und Livestream ab 10.15 Uhr bereits mit den Wettkämpfen in Hannover, die ARD startet ihren Leichtathletik-Stream um 12.05 Uhr.

Für die Athletinnen und Athleten sind die Deutschen Meisterschaften die letzte Standortbestimmung und Bewährungsprobe vor den Europameisterschaften, die vom 10. bis 16. August in Birmingham stattfinden.

Was sind „Die Finals“?

Über vier Tage hinweg werden bei dem Multisportevent in insgesamt 143 Entscheidungen neue deutsche Meisterinnen und Meister gekrönt, es ist die größte Ausgabe seit dem Start des Formats 2019. Knapp 4000 Teilnehmer sind am Start, einige von ihnen waren bereits auf den größten Bühnen der Welt erfolgreich.

Neben traditionellen Sportarten, wie Triathlon, Turnen, Schwimmen und Bogensport, werden in 2026 auch zahlreiche neue Sportarten ihr Finals-Debüt geben. Unter anderem Beachvolleyball, Gewichtheben, Ju-Jutsu, Rapid Surfen, Speed-Windsurfen und Wasserball.