EM-Hammer! Klosterhalfen trifft Entscheidung

SID 22.07.2026 • 12:32 Uhr Die Höhepunkte des Sommers passen Konstanze Klosterhalfen nicht in die langfristige Planung.

Die Höhepunkte des Leichtathletik-Sommers finden ohne Konstanze Klosterhalfen statt. Deutschlands beste Mittelstrecklerin des vergangenen Jahrzehnts verzichtet auf einen Start bei der DM am Wochenende in Wattenscheid und kann damit auch bei den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August) nicht laufen.

Fokus auf Straßenlauf statt Bahn

„Eigentlich war der Plan, eine kurze Bahn-Saison mitzunehmen. Dann wollten wir jedoch kein Risiko eingehen, da die Belastung auf der Bahn immer noch intensiver ist“, sagte die Leverkusenerin bei web.de: „Schade um die EM und die deutschen Meisterschaften, die fast zuhause stattfinden.“

Die Ex-Europameisterin und frühere WM-Dritte über 5000 m setzte zuletzt den Schwerpunkt auf längere Distanzen im Straßenlauf.

Klosterhalfen kündigt Bahn-Rückkehr an

Auch wegen diverser Verletzungs- und Krankheitsprobleme war Klosterhalfen seit ihrem EM-Triumph 2022 in München bei keiner großen Freiluft-Meisterschaft am Start, verpasste unter anderem Olympia 2024.