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EM-Hammer! Klosterhalfen trifft Entscheidung

Klosterhalfen trifft EM-Entscheidung

Die Höhepunkte des Sommers passen Konstanze Klosterhalfen nicht in die langfristige Planung.
Beim 10-Kilometer-Rennen in Laredo knackte Konstanze Klosterhalfen einen nationalen Rekord. Zudem stellte die Slowenin Clara Lukan einen europäischen Rekord auf.
SID
Die Höhepunkte des Sommers passen Konstanze Klosterhalfen nicht in die langfristige Planung.

Die Höhepunkte des Leichtathletik-Sommers finden ohne Konstanze Klosterhalfen statt. Deutschlands beste Mittelstrecklerin des vergangenen Jahrzehnts verzichtet auf einen Start bei der DM am Wochenende in Wattenscheid und kann damit auch bei den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August) nicht laufen.

Fokus auf Straßenlauf statt Bahn

„Eigentlich war der Plan, eine kurze Bahn-Saison mitzunehmen. Dann wollten wir jedoch kein Risiko eingehen, da die Belastung auf der Bahn immer noch intensiver ist“, sagte die Leverkusenerin bei web.de: „Schade um die EM und die deutschen Meisterschaften, die fast zuhause stattfinden.“

Die Ex-Europameisterin und frühere WM-Dritte über 5000 m setzte zuletzt den Schwerpunkt auf längere Distanzen im Straßenlauf.

Klosterhalfen kündigt Bahn-Rückkehr an

Auch wegen diverser Verletzungs- und Krankheitsprobleme war Klosterhalfen seit ihrem EM-Triumph 2022 in München bei keiner großen Freiluft-Meisterschaft am Start, verpasste unter anderem Olympia 2024.

„Nächstes Jahr werde ich wieder auf die Bahn zurückkehren“, sagte Klosterhalfen. Dann steht die Leichtathletik-WM in Peking an.

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