Diamond League Eugene: Katzberg mit Rekord – Hummel auf Platz 3

SID 04.07.2026 • 07:38 Uhr Beim Diamond-League-Meeting an der US-Westküste sind die Deutschen am ersten Tag vorne mit dabei.

Hammerwurf-Vizeweltmeister Merlin Hummel ist beim Auftakt des Diamond-League-Meetings in Eugene/Oregon nicht ganz an seine Saisonbestleistung herangekommen. Der 24-Jährige belegte beim „Prefontaine Classic“ mit 79,01 m den dritten Platz, im Mai hatte er mehr als zwei Meter weiter geworfen. Den Sieg holte sich Olympiasieger und Weltmeister Ethan Katzberg (Kanada) in Weltjahresbestleistung von 83,33 m, zugleich bedeutete diese Marke einen neuen Diamond-League-Rekord.

Der Frankfurter Hummel ist in diesem Jahr die Nummer fünf der Welt, die wichtigsten Termine in seinem Wettkampfkalender sind die Deutschen Meisterschaften am 25. und 26. Juli in Bochum-Wattenscheid und die Europameisterschaften im britischen Birmingham (10. bis 16. August).

Abdilaahi bricht Zwei-Meilen-Rekord

Auf den äußerst selten gelaufenen zwei Meilen erreichte Mohamed Abdilaahi in deutscher „Rekordzeit“ von 8:10,34 Minuten den zweiten Rang hinter dem US-Amerikaner Parker Wolfe (8:10,13). Der Mönchengladbacher Abdilaahi, deutscher Rekordhalter über 3000, 5000 und 10.000 Meter, unterbot die Marke von 8:10,78 Minuten, die Arne Gabius 2012 unter dem Hallendach in Birmingham gelaufen war.