Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-TEAM
TOUR DE FRANCE
DARTS
FORMEL 1
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Hammerwurf-Star Hummel holt DM-Gold – Signal für EM in Birmingham

Hummel wird erneut Hammer-Meister

Der WM-Zweite holt sich in Wattenscheid Rückenwind für die EM in Birmingham.
Merlin Hummel in Wattenscheid
Merlin Hummel in Wattenscheid
© picture-alliance/dpa/SID/Sven Hoppe
SID
Der WM-Zweite holt sich in Wattenscheid Rückenwind für die EM in Birmingham.

Vizeweltmeister Merlin Hummel hat bei der Leichtathletik-DM seinen Meistertitel im Hammerwerfer erfolgreich verteidigt.

Hummel glänzt vor EM-Generalprobe

Im Regen von Wattenscheid setzte sich der 24-Jährige von Eintracht Frankfurt mit 79,18 m vor seinem Klubkollegen Sören Klose (78,18) durch und zeigte sich zwei Wochen vor der EM in Birmingham (10. bis 16. August) in starker Form.

Hummel hatte bei seinem Silberwurf im vergangenen Jahr in Tokio seine Bestweite auf 82,77 m gesteigert. Bester Europäer in der laufenden Saison ist der Franzose Yann Chausinand mit 82,44 m, Hummels Jahresbestleistung steht bei 81,74.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite