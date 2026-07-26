Hammerwurf-Star Hummel holt DM-Gold – Signal für EM in Birmingham

SID 26.07.2026 • 15:34 Uhr Der WM-Zweite holt sich in Wattenscheid Rückenwind für die EM in Birmingham.

Vizeweltmeister Merlin Hummel hat bei der Leichtathletik-DM seinen Meistertitel im Hammerwerfer erfolgreich verteidigt.

Hummel glänzt vor EM-Generalprobe

Im Regen von Wattenscheid setzte sich der 24-Jährige von Eintracht Frankfurt mit 79,18 m vor seinem Klubkollegen Sören Klose (78,18) durch und zeigte sich zwei Wochen vor der EM in Birmingham (10. bis 16. August) in starker Form.