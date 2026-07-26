Hammerwurf-Star Hummel holt DM-Gold – Signal für EM in Birmingham

Vizeweltmeister Merlin Hummel hat bei der Leichtathletik-DM seinen Meistertitel im Hammerwerfer erfolgreich verteidigt.
Hummel wird erneut Hammer-Meister
Der WM-Zweite holt sich in Wattenscheid Rückenwind für die EM in Birmingham.
Merlin Hummel in Wattenscheid
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Hummel glänzt vor EM-Generalprobe
Im Regen von Wattenscheid setzte sich der 24-Jährige von Eintracht Frankfurt mit 79,18 m vor seinem Klubkollegen Sören Klose (78,18) durch und zeigte sich zwei Wochen vor der EM in Birmingham (10. bis 16. August) in starker Form.
Hummel hatte bei seinem Silberwurf im vergangenen Jahr in Tokio seine Bestweite auf 82,77 m gesteigert. Bester Europäer in der laufenden Saison ist der Franzose Yann Chausinand mit 82,44 m, Hummels Jahresbestleistung steht bei 81,74.