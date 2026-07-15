Deutscher Leichtathletik-Star gibt Comeback

SID 15.07.2026 • 11:38 Uhr Nach einer monatelangen Pause gibt Speerwuf-Star Julian Weber sein Comeback.

Speerwurf-Star Julian Weber gibt am Donnerstag sein Wettkampf-Comeback – nachdem der Mainzer in den vergangenen Monaten hartnäckige Verletzungsprobleme zu einer Zwangspause gezwungen hatten. „I am back“, schrieb der 31-Jährige zu seiner Rückkehr bei einem Meeting in Luzern bei Instagram. Damit endet für den Europameister von München eine lange Leidenszeit.

„Die letzten Monate waren unglaublich schwierig. Ich konnte weder sprinten, springen, werfen noch schwere Gewichte heben“, meinte Weber: „Jetzt finde ich endlich Schritt für Schritt zurück zu dem, was ich liebe. Es ist noch nicht alles perfekt, aber es fühlt sich einfach großartig an, endlich wieder werfen zu können.“

Weber zuletzt im September aktiv

Seinen bisher letzten Wettkampf hatte Weber Mitte September bei der WM in Tokio absolviert. Als Mitfavorit auf Gold nach Japan gereist, kam er beim Kampf um die Medaillen von einem Infekt geschwächt am Ende nicht über 86,11 m und Platz fünf hinaus.