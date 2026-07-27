Krampf-Schock: Lyles verpasst Sprint-Double – Kaalund siegt

Olympiasieger Noah Lyles hat das Sprint-Double bei den US-Meisterschaften in New York City verpasst. Nach seiner Weltjahresbestzeit über 100 m (9,79 Sekunden), mit der er seinen persönlichen Rekord von seinem Goldlauf in Paris 2024 eingestellt hatte, wurde der 29-Jährige über die doppelte Distanz von einem Krampf gestoppt. Der Sieg ging in 20,04 Sekunden an den 22 Jahre alten Garrett Kaalund.
Krampf: Olympiasieger Lyles verpasst Sprint-Double
Lyles verletzt, Jefferson-Wooden siegt
„Ich kam aus der Kurve und spürte plötzlich dieses Ziehen, und ich dachte mir: ‚Ja, jetzt ist der Moment, aufzuhören. Es gibt keinen Grund, es zu erzwingen’“, sagte Lyles, der ins Ziel gejoggt war, dem Sender NBC, und ergänzte: „Es war eine Art Krampf. Mir geht es gut. Ich muss mich nur dehnen und Elektrolyte zu mir nehmen, aber ich werde wieder fit sein.“
Staffel-Olympiasiegerin Melissa Jefferson-Wooden, die bei den Weltmeisterschaften im vergangenen September in Tokio dreimal Gold gewonnen hatte (100, 200, 4×100 m), siegte im 200-m-Lauf der Frauen in 21,69 Sekunden – nur eine Hundertstelsekunde über ihrer persönlichen Bestzeit. Auf einen Start über die 100 m hatte sie verzichtet; diesen Wettbewerb gewann die frühere Weltmeisterin Sha’Carri Richardson.