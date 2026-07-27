Krampf-Schock: Lyles verpasst Sprint-Double – Kaalund siegt

SID 27.07.2026 • 06:46 Uhr Der 29-Jährige verspürt "ein Ziehen" und joggt ins Ziel.

Olympiasieger Noah Lyles hat das Sprint-Double bei den US-Meisterschaften in New York City verpasst. Nach seiner Weltjahresbestzeit über 100 m (9,79 Sekunden), mit der er seinen persönlichen Rekord von seinem Goldlauf in Paris 2024 eingestellt hatte, wurde der 29-Jährige über die doppelte Distanz von einem Krampf gestoppt. Der Sieg ging in 20,04 Sekunden an den 22 Jahre alten Garrett Kaalund.

Lyles verletzt, Jefferson-Wooden siegt

„Ich kam aus der Kurve und spürte plötzlich dieses Ziehen, und ich dachte mir: ‚Ja, jetzt ist der Moment, aufzuhören. Es gibt keinen Grund, es zu erzwingen’“, sagte Lyles, der ins Ziel gejoggt war, dem Sender NBC, und ergänzte: „Es war eine Art Krampf. Mir geht es gut. Ich muss mich nur dehnen und Elektrolyte zu mir nehmen, aber ich werde wieder fit sein.“