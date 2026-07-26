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Krause gewinnt Titel mit DM-Rekord

Krause gewinnt Titel mit DM-Rekord

Erstmals seit fünf Jahren triumphiert Gesa Felicitas Krause wieder über ihrer Paradestrecke.
Dauerbrennerin: Gesa Felicitas Krause
Dauerbrennerin: Gesa Felicitas Krause
© AFP/SID/ODD ANDERSEN
SID
Erstmals seit fünf Jahren triumphiert Gesa Felicitas Krause wieder über ihrer Paradestrecke.

Die deutsche Hindernis-Königin Gesa Felicitas Krause ist nach fünf Jahren auf den DM-Thron zurückgekehrt.

In Wattenscheid setzte sich die 33-Jährige am Sonntag souverän durch und sicherte sich erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder den Titel – ihren siebten über 3000 m Hindernis. Und nie zuvor war sie bei einer DM schneller.

Krause knackt Meisterschaftsrekord

Die zweimalige Europameisterin siegte dank ihrer Spurtstärke in 9:24,40 Minuten und unterbot ihren DM-Rekord aus dem Jahr 2017.

Bei der EM in Birmingham will Krause ihre fünfte Medaille holen – 14 Jahre nach Bronze 2012 in Helsinki.

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