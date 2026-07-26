Krause gewinnt Titel mit DM-Rekord

SID 26.07.2026 • 18:08 Uhr Erstmals seit fünf Jahren triumphiert Gesa Felicitas Krause wieder über ihrer Paradestrecke.

Die deutsche Hindernis-Königin Gesa Felicitas Krause ist nach fünf Jahren auf den DM-Thron zurückgekehrt.

In Wattenscheid setzte sich die 33-Jährige am Sonntag souverän durch und sicherte sich erstmals nach ihrer Baby-Pause wieder den Titel – ihren siebten über 3000 m Hindernis. Und nie zuvor war sie bei einer DM schneller.

Krause knackt Meisterschaftsrekord

Die zweimalige Europameisterin siegte dank ihrer Spurtstärke in 9:24,40 Minuten und unterbot ihren DM-Rekord aus dem Jahr 2017.