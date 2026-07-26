Rekordmann Agyekum holt DM-Gold über 400m Hürden in 47,65

SID 26.07.2026 • 15:31 Uhr Der neue deutsche Rekordhalter bleibt in Wattenscheid nur zwei Zehntel über seiner Bestmarke.

Emil Agyekum hat sich acht Tage nach dem deutschen Rekord mit einer erneuten Spitzenzeit auch den DM-Titel über 400 m Hürden geholt.

Der 27 Jahre alte Berliner setzte sich am Sonntag in Wattenscheid in 47,65 Sekunden vor Titelverteidiger Owe Fischer-Breiholz (48,08) durch und blieb nur zwei Zehntelsekunden über seiner Bestmarke.

Agyekum will EM-Medaille

Für Agyekum war es nach 2024 der zweite Meistertitel über die Hürdenrunde.