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Rekordmann Agyekum holt DM-Gold über 400m Hürden in 47,65

Agyekum holt Hürden-Titel mit Topzeit

Der neue deutsche Rekordhalter bleibt in Wattenscheid nur zwei Zehntel über seiner Bestmarke.
Deutscher Meister: Emil Agyekum
Deutscher Meister: Emil Agyekum
© picture-alliance/SID/Chai von der Laage
SID
Der neue deutsche Rekordhalter bleibt in Wattenscheid nur zwei Zehntel über seiner Bestmarke.

Emil Agyekum hat sich acht Tage nach dem deutschen Rekord mit einer erneuten Spitzenzeit auch den DM-Titel über 400 m Hürden geholt.

Der 27 Jahre alte Berliner setzte sich am Sonntag in Wattenscheid in 47,65 Sekunden vor Titelverteidiger Owe Fischer-Breiholz (48,08) durch und blieb nur zwei Zehntelsekunden über seiner Bestmarke.

Agyekum will EM-Medaille

Für Agyekum war es nach 2024 der zweite Meistertitel über die Hürdenrunde.

Am vorangegangenen Wochenende hatte der WM-Sechste in London den 44 Jahre alten deutschen Rekord von Ex-Europameister Harald Schmid um drei Hundertstel auf 47,45 Sekunden verbessert und damit seine Medaillenambitionen für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) unterstrichen.

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