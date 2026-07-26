Rekordmann Agyekum holt DM-Gold über 400m Hürden in 47,65

Emil Agyekum hat sich acht Tage nach dem deutschen Rekord mit einer erneuten Spitzenzeit auch den DM-Titel über 400 m Hürden geholt.
Agyekum holt Hürden-Titel mit Topzeit
Der neue deutsche Rekordhalter bleibt in Wattenscheid nur zwei Zehntel über seiner Bestmarke.
Deutscher Meister: Emil Agyekum
© picture-alliance/SID/Chai von der Laage
Der 27 Jahre alte Berliner setzte sich am Sonntag in Wattenscheid in 47,65 Sekunden vor Titelverteidiger Owe Fischer-Breiholz (48,08) durch und blieb nur zwei Zehntelsekunden über seiner Bestmarke.
Agyekum will EM-Medaille
Für Agyekum war es nach 2024 der zweite Meistertitel über die Hürdenrunde.
Am vorangegangenen Wochenende hatte der WM-Sechste in London den 44 Jahre alten deutschen Rekord von Ex-Europameister Harald Schmid um drei Hundertstel auf 47,45 Sekunden verbessert und damit seine Medaillenambitionen für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) unterstrichen.