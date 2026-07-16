Marathon-EM: Pfeiffer verletzt – Hille feiert Debüt in Birmingham

SID 16.07.2026 • 14:31 Uhr Als Ersatz für den verletzten Hendrik Pfeiffer bekommt der deutsche Vizemeister den Zuschlag vom DLV. Der 37-Jährige feiert damit eine späte Premiere.

Nachdem Hendrik Pfeiffer wegen eines Ermüdungsbruches abgesagt hat, rückt Erik Hille aus München ins deutsche Aufgebot für den Marathon-Wettbewerb bei der Leichtathletik-EM vom 10. bis 16. August in Birmingham. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband am Donnerstag bekannt. Für den 37-Jährigen ist es die Premiere bei Team Deutschland.

Nachnominierung: Hille ersetzt Pfeiffer

„Es tut uns leid, dass Hendrik Pfeiffer verletzungsbedingt in Birmingham nicht starten kann. Wir stellen aber immer noch eine starke Mannschaft bei der EM und stärken das Team durch die Nachnominierung von Erik Hille. Erik gilt als Bergspezialist und ist somit für die anspruchsvolle Strecke in Birmingham prädestiniert“, sagte Marathon-Bundestrainer Alexander Fromm über die Veränderung in seinem sechsköpfigen Team, dem auch Vize-Weltmeister Amanal Petros (Hannover 96) angehört.

Hille hatte sich mit einem starken Auftritt im April in Stellung gebracht. Bei der Deutschen Meisterschaft beim Marathon in Hannover war er zweitbester deutscher Läufer hinter Petros. Er lief mit 2:12:22 nur 13 Sekunden langsamer als bei seiner Bestzeit, die er 2025 in Valencia aufgestellt hatte. Fromm hatte bei der ersten Nominierungsrunde im Mai auf Hille noch verzichtet.