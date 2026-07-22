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Leichtathletik: Kolberg sagt Finals kurzfristig ab

Leichtathletin sagt für Finals ab

Majtie Kolberg wird bei den deutschen Meisterschaften nicht dabei sein. Die 800-Meter-Spezialistin hat sich kurzfristig entschieden, zu verzichten.
Verpasst die DM: Majtie Kolberg
Verpasst die DM: Majtie Kolberg
© picture alliance/ BEAUTIFUL SPORTS/SID/Raphael Schmitt
SID
Majtie Kolberg wird bei den deutschen Meisterschaften nicht dabei sein. Die 800-Meter-Spezialistin hat sich kurzfristig entschieden, zu verzichten.

Leichtathletin Majtie Kolberg hat kurzfristig ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid abgesagt. Wie die Mittelstreckenläuferin von der LG Kreis Ahrweiler am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mitteilte, entschied sie sich mit Blick auf die Europameisterschaft im August zum DM-Verzicht.

„Leider musste ich dieses Jahr von den deutschen Meisterschaften zurückziehen“, schrieb Kolberg (26) bei Instagram: „In den vergangenen zwei Wochen hatte ich mit einer Verletzung zu kämpfen. Gemeinsam mit meinem Team und den Ärzten haben wir entschieden, kein unnötiges Risiko einzugehen.“

Leichtathletik: Finals finden in Bochum-Wattenscheid statt

Kolberg, die bei der EM 2024 in Rom Fünfte wurde, lege den Fokus darauf, „zu regenerieren und hart zu arbeiten, wieder zur Bestform zurückzukommen“.

Die Leichtathletik-DM findet ab Donnerstag im Rahmen des Multisportevents „die Finals“ statt, allerdings nicht in Hannover, sondern in Bochum-Wattenscheid. Für die Athletinnen und Athleten sind die Wettkämpfe der letzte Leistungstest vor der EM in Birmingham ab 10. August.

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