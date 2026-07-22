Leichtathletik: Kolberg sagt Finals kurzfristig ab

SID 22.07.2026 • 16:43 Uhr Majtie Kolberg wird bei den deutschen Meisterschaften nicht dabei sein. Die 800-Meter-Spezialistin hat sich kurzfristig entschieden, zu verzichten.

Leichtathletin Majtie Kolberg hat kurzfristig ihre Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid abgesagt. Wie die Mittelstreckenläuferin von der LG Kreis Ahrweiler am Mittwoch in den sozialen Netzwerken mitteilte, entschied sie sich mit Blick auf die Europameisterschaft im August zum DM-Verzicht.

„Leider musste ich dieses Jahr von den deutschen Meisterschaften zurückziehen“, schrieb Kolberg (26) bei Instagram: „In den vergangenen zwei Wochen hatte ich mit einer Verletzung zu kämpfen. Gemeinsam mit meinem Team und den Ärzten haben wir entschieden, kein unnötiges Risiko einzugehen.“

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Kolberg, die bei der EM 2024 in Rom Fünfte wurde, lege den Fokus darauf, „zu regenerieren und hart zu arbeiten, wieder zur Bestform zurückzukommen“.