Leichtathletik-WM: Rekordmann Abdilaahi führt DLV-Team an

Der deutsche Rekordhalter Mohamed Abdilaahi (Köln) führt das deutsche Aufgebot über die 10.000 m für die anstehende EM in Birmingham an.
Rekordhalter führt EM-Aufgebot an
Mohamed Abdilaahi führt das EM-Aufgebot des DLV an. Neben dem deutschen Rekordhalter wurden drei DLV-Läuferinnen für die Titelkämpfe in Birmingham nominiert.
Die Nummer eins in Europa: Mohamed Abdilaahi
© AFP/SID/HECTOR RETAMAL
Neben dem 27-Jährigen nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag zudem Blanka Dörfel (Berlin), Eva Dieterich und Lisa Merkel (beide Tübingen) für die Titelkämpfe vom 10. bis 16. August.
Abdilaahi hält gleich drei Rekorde
Abdilaahi ist in dieser Saison in die Weltspitze gestürmt und hält mittlerweile die deutschen Rekorde über 3000, 5000 und 10.000 m.
Im März war das Laufass als erster Deutscher über die 10.000 m unter 27 Minuten geblieben, mit seinen 26:56,58 Minuten ist er derzeit die Nummer eins in Europa – und damit einer der Goldfavoriten für die EM.