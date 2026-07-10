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Leichtathletik-WM: Rekordmann Abdilaahi führt DLV-Team an

Rekordhalter führt EM-Aufgebot an

Mohamed Abdilaahi führt das EM-Aufgebot des DLV an. Neben dem deutschen Rekordhalter wurden drei DLV-Läuferinnen für die Titelkämpfe in Birmingham nominiert.
Die Nummer eins in Europa: Mohamed Abdilaahi
Die Nummer eins in Europa: Mohamed Abdilaahi
© AFP/SID/HECTOR RETAMAL
SID
Mohamed Abdilaahi führt das EM-Aufgebot des DLV an. Neben dem deutschen Rekordhalter wurden drei DLV-Läuferinnen für die Titelkämpfe in Birmingham nominiert.

Der deutsche Rekordhalter Mohamed Abdilaahi (Köln) führt das deutsche Aufgebot über die 10.000 m für die anstehende EM in Birmingham an.

Neben dem 27-Jährigen nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag zudem Blanka Dörfel (Berlin), Eva Dieterich und Lisa Merkel (beide Tübingen) für die Titelkämpfe vom 10. bis 16. August.

Abdilaahi hält gleich drei Rekorde

Abdilaahi ist in dieser Saison in die Weltspitze gestürmt und hält mittlerweile die deutschen Rekorde über 3000, 5000 und 10.000 m.

Im März war das Laufass als erster Deutscher über die 10.000 m unter 27 Minuten geblieben, mit seinen 26:56,58 Minuten ist er derzeit die Nummer eins in Europa – und damit einer der Goldfavoriten für die EM.

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