Leichtathletik-WM: Rekordmann Abdilaahi führt DLV-Team an

SID 10.07.2026 • 09:56 Uhr Mohamed Abdilaahi führt das EM-Aufgebot des DLV an. Neben dem deutschen Rekordhalter wurden drei DLV-Läuferinnen für die Titelkämpfe in Birmingham nominiert.

Der deutsche Rekordhalter Mohamed Abdilaahi (Köln) führt das deutsche Aufgebot über die 10.000 m für die anstehende EM in Birmingham an.

Neben dem 27-Jährigen nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag zudem Blanka Dörfel (Berlin), Eva Dieterich und Lisa Merkel (beide Tübingen) für die Titelkämpfe vom 10. bis 16. August.

Abdilaahi hält gleich drei Rekorde

Abdilaahi ist in dieser Saison in die Weltspitze gestürmt und hält mittlerweile die deutschen Rekorde über 3000, 5000 und 10.000 m.