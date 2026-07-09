Rückschlag für Leichtathletik-Youngster

SID 09.07.2026 • 10:00 Uhr Bitterer Rückschlag für Gout Gout: Der Australier zieht sich knapp vier Wochen vor der WM eine Oberschenkelverletzung zu.

Das australische Leichtathletiktalent Gout Gout hat knapp vier Wochen vor der U20-WM eine Oberschenkelverletzung erlitten. Wie der 18 Jahre alte Sprinter am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken mitteilte, wird er dadurch den Wettkampf Anfang August in Eugene im US-Bundesstaat Oregon verpassen. Die Saison dürfte für Gout Gout vorbei sein.

Bei der Verletzung handle es sich um einen „Teilriss der intramuskulären Sehne im hinteren Oberschenkel“ mit einer „Länge von acht Zentimetern“, beschrieb der Australier den MRT-Befund bei Instagram.

„Ich bin sehr enttäuscht, aber ich muss es akzeptieren“, fuhr Gout Gout fort: „Mein Fokus liegt jetzt in den kommenden Wochen und Monaten auf meiner Reha, damit ich 2027 besser, stärker und schneller zurückkomme.“

Gout Gout schneller als Bolt

Der Youngster lief im April bei den australischen Meisterschaften die 200 m in 19,67 Sekunden und war damit schneller als Usain Bolt in diesem Alter. Bei der U20-WM 2024 hatte er Silber gewonnen.