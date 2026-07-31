Nach DM-Sensation: Assani schlägt Mihambo – EM-Ticket fix

SID 31.07.2026 • 13:15 Uhr Weitspringerin Mikaelle Assani hat noch ein Ticket für die EM erhalten. Der DLV erhält zusätzliche Startplätze, das Team wächst damit auf 116 Personen.

Weitspringerin Mikaelle Assani hat nach ihrem Überraschungssieg bei den deutschen Meisterschaften vor Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo noch das Ticket für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) erhalten.

Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Freitag bekannt gab, bescherte die Auswertung der internationalen Meldungen dem DLV zusätzliche Startplätze für die Titelkämpfe in Großbritannien. Das deutsche Team für Birmingham zählt damit 116 Athletinnen und Athleten.

Weitere Athleten sichern EM-Ticket

Neben Assani (Karlsruhe) erhielten nun unter anderem Dreispringerin Kira Wittmann (Hannover) und 800-m-Läufer Alexander Stepanov (Sindelfingen) nach ihren Meistertiteln am vergangenen Wochenende in Wattenscheid ein EM-Ticket. Stars wie Mihambo (LG Kurpfalz), Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Mabry (Mannheim) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (Stuttgart) waren bereits nominiert worden.