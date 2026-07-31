Nach DM-Sensation: Assani schlägt Mihambo – EM-Ticket fix

Weitspringerin Mikaelle Assani hat nach ihrem Überraschungssieg bei den deutschen Meisterschaften vor Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo noch das Ticket für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) erhalten.
„Mihambo-Schreck“ erhält EM-Ticket
Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband am Freitag bekannt gab, bescherte die Auswertung der internationalen Meldungen dem DLV zusätzliche Startplätze für die Titelkämpfe in Großbritannien. Das deutsche Team für Birmingham zählt damit 116 Athletinnen und Athleten.
Weitere Athleten sichern EM-Ticket
Neben Assani (Karlsruhe) erhielten nun unter anderem Dreispringerin Kira Wittmann (Hannover) und 800-m-Läufer Alexander Stepanov (Sindelfingen) nach ihren Meistertiteln am vergangenen Wochenende in Wattenscheid ein EM-Ticket. Stars wie Mihambo (LG Kurpfalz), Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Mabry (Mannheim) und Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (Stuttgart) waren bereits nominiert worden.
Marathon-Läuferin Domenika Mayer (Regensburg) musste indes ihren Start in Birmingham aus gesundheitlichen Gründen absagen. Die deutsche Meisterin ist mit 2:21:26 Minuten Nummer zwei der europäischen Jahresbestenliste. Auch die deutsche 10.000-m-Meisterin Blanka Dörfel (Berlin) kann bei der EM nicht antreten.