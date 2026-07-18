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Agyekum knackt 39 Jahre alten 400m-Hürden-Rekord in London

Deutscher Uralt-Rekord geknackt

47,45 Sekunden: Der Berliner Emil Agyekum sorgt in London für ein deutsches Highlight. Er knackt den 39 Jahre alten Rekord von Harald Schmid.
Rekordmann Emil Agyekum
Rekordmann Emil Agyekum
© picture-alliance/SID/R. Schmitt
SID
47,45 Sekunden: Der Berliner Emil Agyekum sorgt in London für ein deutsches Highlight. Er knackt den 39 Jahre alten Rekord von Harald Schmid.

Wachablösung nach 39 Jahren: Hürdenläufer Emil Agyekum hat beim Diamond-League-Meeting in London den deutschen Uralt-Rekord über 400 m Hürden geknackt und Harald Schmid abgelöst. Der 27 Jahre alte Berliner rannte in London als Zweiter hinter Norwegens Weltrekordler Karsten Warholm (46,61) in 47,45 Sekunden drei Hundertstel schneller als der legendäre Schmid bei der WM 1987 in Rom.

Agyekum stürmt zum Rekord

Agyekum, der von Moskau-Olympiasieger Volker Beck trainiert wird, hatte schon am Dienstag in Budapest in 47,58 Sekunden an Schmids Bestmarke gekratzt. Nun stürmte Agyekum in einem starken Feld von der Außenbahn zum Rekord und untermauerte seine Medaillen-Ambitionen für die EM in Birmingham (10. August bis 16. August).

Mit dem Diskus kam die dreimalige EM-Dritte Shanice Craft (Mannheim) beim Sieg der zweimalige Olympiasiegerin Valarie Sion (USA/68,39) nicht über Platz sieben und 60,37 m hinaus.

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