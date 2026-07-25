Nach Test-Wirbel: Ansah startet problemlos in die DM

SID 25.07.2026 • 16:02 Uhr Owen Ansahr, dem eine mehrjährige Sperre droht, gewinnt in Wattenscheid seinen Vorlauf über 100 m.

Sprinter Owen Ansah hat trotz des Wirbels um seinen verweigerten Dopingtest seinen ersten Auftritt bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid souverän absolviert.

Der 25 Jahre alte deutsche Rekordhalter aus Hamburg, dem eine mehrjährige Sperre droht, gewann im Lohrheidestadion seinen Vorlauf über 100 m locker in 10,2 Sekunden und zog problemlos ins Halbfinale um 18.35 Uhr ein. Das Finale ist für 19.55 Uhr angesetzt.

Titelverteidiger Ansah wurde im ausverkauften Stadion mit sattem Applaus begrüßt. Die DM ist der letzte Härtetest vor den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August), für die Ansah nominiert werden dürfte. Eine Entscheidung in seinem Fall ist bis dahin nicht zu erwarten.

Ansah verweigerte Doping-Kontrolle

Ansah, der im Juni den deutschen 100-m-Rekord auf 9,98 Sekunden verbessert hatte, hatte einem NADA-Kontrolleur Anfang Juli die Abgabe einer Dopingprobe verweigert. Die NADA leitete darauf ein Verfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen ein. Ansah ist vorläufig nicht gesperrt, da kein positiver Test von ihm vorliegt.