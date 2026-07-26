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Bruchlandung vor EM: Mihambo bei DM überraschend geschlagen

Mihambo überraschend geschlagen

Bei starkem Wind in Wattenschweid landet Malaika Mihambo hinter Mikaelle Assani nur auf Platz zwei.
Nach dem Gewinn des deutschen Hallenmeistertitels erklärt Malaika Mihambo, was sie für den Sommer positiv stimmt, wo sie aber dennoch selbstkritisch bleibt.
SID
Bei starkem Wind in Wattenschweid landet Malaika Mihambo hinter Mikaelle Assani nur auf Platz zwei.

Malaika Mihambo hat bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid überraschend ihren neunten Titel im Weitsprung verpasst.

Die 32 Jahre alte Heidelbergerin musste sich am Sonntag im Lohrheidestadion bei starkem Wind mit 6,63 m überraschend der Karlsruherin Mikaelle Assani (6,67) geschlagen geben und verpasste zwei Wochen vor der EM in Birmingham (10. bis 16. August) ein Erfolgserlebnis.

„Der Wind war nicht auf meiner Seite. Und London in der vergangenen Woche steckte mir noch in den Knochen“, sagte Mihambo: „Es hat heute nicht alles zusammengepasst.“

Mihambo verschenkt unglaublich viel Weite

Mihambo sprang im letzten Versuch 6,47 m – und dabei fast einen halben Meter vor dem Brett ab.

Die Tokio-Olympiasiegerin war zuletzt in London mit 7,05 m so weit gesprungen wie seit ihrem EM-Triumph 2024 nicht mehr.

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