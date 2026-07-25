Weltjahresbestzeit: Lyles glänzt bei Prestige-Erfolg

SID 25.07.2026 • 07:48 Uhr Noah Lyles präsentiert sich in Topform. Bei den Meisterschaften in New York City stellt der US-Amerikaner über die 100 Meter seine persönliche Bestmarke ein.

Olympiasieger Noah Lyles hat sich mit einer Weltjahresbestzeit zum US-Meister über 100 m gekrönt. In 9,79 Sekunden egalisierte Lyles in New York City seine persönliche Bestmarke vom Goldlauf in Paris 2024 und blieb unter den 9,82 Sekunden von Oblique Seville bei den jamaikanischen Meisterschaften im Juni.

Mit einem starken Finish machte Lyles dabei einen frühen Rückstand wett und verwies Ronnie Baker und Kenny Bednarek (beide 9,88) auf die Plätze.

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