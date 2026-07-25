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Weltjahresbestzeit: Lyles glänzt bei Prestige-Erfolg

Mächtige Ansage von Noah Lyles

Noah Lyles präsentiert sich in Topform. Bei den Meisterschaften in New York City stellt der US-Amerikaner über die 100 Meter seine persönliche Bestmarke ein.
Noah Lyles präsentierte sich in Topform
Noah Lyles präsentierte sich in Topform
© IMAGO/Newscom World
SID
Noah Lyles präsentiert sich in Topform. Bei den Meisterschaften in New York City stellt der US-Amerikaner über die 100 Meter seine persönliche Bestmarke ein.

Olympiasieger Noah Lyles hat sich mit einer Weltjahresbestzeit zum US-Meister über 100 m gekrönt. In 9,79 Sekunden egalisierte Lyles in New York City seine persönliche Bestmarke vom Goldlauf in Paris 2024 und blieb unter den 9,82 Sekunden von Oblique Seville bei den jamaikanischen Meisterschaften im Juni.

Mit einem starken Finish machte Lyles dabei einen frühen Rückstand wett und verwies Ronnie Baker und Kenny Bednarek (beide 9,88) auf die Plätze.

Sha’Carri Richardson neue US-Meisterin

Bei den Frauen gewann Sha’Carri Richardson, Weltmeisterin von 2023 und Olympiazweite von 2024, in 10,77 Sekunden souverän den Titel über 100 m vor Kayla White (10,90). Für Lyles und Richardson war es jeweils der dritte nationale Triumph über die 100 m.

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