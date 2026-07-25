Speerwurf-DM: Weber holt 6. Titel - Vetter fehlt, Röhler patzt

Speerwerfer Julian Weber hat sich bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid zum sechsten Mal in Serie den deutschen Meistertitel gesichert.
Speerwerfer Weber wieder Meister
Julian Weber ist in Wattenscheid wieder nicht zu schlagen. Thomas Röhler wird nur Vierter.
Souveräner Meister: Julian Weber
© dpa/SID/Sven Hoppe
Der Vize-Europameister aus Mainz setzte sich am Samstag mit soliden 82,60 m durch und ist gerüstet für den Angriff auf den Titel bei den Europameisterschaften in Birmingham ab dem 10. August.
Speerwurf: Vetter fehlt, Röhler enttäuscht
Während der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (97,76) wegen körperlicher Probleme nicht am Start war, musste sich Rio-Olympiasieger Thomas Röhler (79,12) mit Platz vier begnügen. Vor dem wiedererstarkten Routinier lagen Nick Thumm (81,45) und Max Dehning (79,33).
Der frühere Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul testete in seiner Top-Disziplin, beendete den Wettkampf aber nach nur einem Wurf auf 71,64 m als Achter.