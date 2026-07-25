Zecken-Schock: Gina Lückenkemper weint nach 100-m-Pleite

SID 25.07.2026 • 23:04 Uhr Gina Lückenkemper wird nach ihrem Wettkampf bei der DM in Wattenscheid emotional. Die 29-Jährige spricht von einem Zeckenbiss.

Nach dem verpassten siebten Meistertitel über 100 m war Leichtathletin Gina Lückenkemper enttäuscht – und sie lieferte unter Tränen eine Erklärung für ihre Leistung.

Zeckenbiss stoppt Europameisterin

„Mich hat vor vier Wochen eine Zecke am Hinterkopf erwischt“, sagte die 29-Jährige im ZDF: „Ich habe dadurch zwei Wochen Trainingsausfall gehabt.“

Die Europameisterin von 2022 war sichtlich emotional: „Ich musste Antibiotikum nehmen, diese Scheiß-Zecke hat echt ein paar Mal das Nervensystem gebissen.“

Lückenkemper verliert Gleichgewicht und Titel

Die Folgen seien sichtbar gewesen: „Man hat heute auch in der Startposition gesehen, wie ich mit dem Kopf wackle“, erklärte Lückenkemper: „Das war, weil mein Gleichgewichtssystem nicht richtig mitgearbeitet hat. Mir sind ständig die Systeme ausgefallen.“