Zecken-Schock: Gina Lückenkemper weint nach 100-m-Pleite

Nach dem verpassten siebten Meistertitel über 100 m war Leichtathletin Gina Lückenkemper enttäuscht – und sie lieferte unter Tränen eine Erklärung für ihre Leistung.
Tränen-Interview! „Scheiß-Zecke“
Zeckenbiss stoppt Europameisterin
„Mich hat vor vier Wochen eine Zecke am Hinterkopf erwischt“, sagte die 29-Jährige im ZDF: „Ich habe dadurch zwei Wochen Trainingsausfall gehabt.“
Die Europameisterin von 2022 war sichtlich emotional: „Ich musste Antibiotikum nehmen, diese Scheiß-Zecke hat echt ein paar Mal das Nervensystem gebissen.“
Lückenkemper verliert Gleichgewicht und Titel
Die Folgen seien sichtbar gewesen: „Man hat heute auch in der Startposition gesehen, wie ich mit dem Kopf wackle“, erklärte Lückenkemper: „Das war, weil mein Gleichgewichtssystem nicht richtig mitgearbeitet hat. Mir sind ständig die Systeme ausgefallen.“
Lückenkemper war zuletzt viermal in Folge deutsche Meisterin geworden. In Bochum musste sie sich in 11,29 Sekunden hinter Jolina Ernst, Tochter der ehemaligen Topsprinterin Melanie Paschke, und Emma Goretzka (beide 11,26) mit Platz drei begnügen.