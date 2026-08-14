Furioses Gold für Owen Ansah

SID 14.08.2026 • 22:35 Uhr Drei Tage nach Bronze über 100 Meter holt der Owen Ansah seinen ersten großen Titel. Die Doping-Frage schwingt aber weiter mit.

Erst Bronze, jetzt Gold: Deutschlands Top-Sprinter Owen Ansah (Hamburg) hat sich sensationell zum Europameister über die 200 Meter gekrönt. Der 25-Jährige knackte in 19,95 Sekunden die 20-Sekunden-Marke und sicherte sich den ersten großen Titel seiner Karriere.

Drei Tage nach seinem Bronze-Lauf über 100 Meter stieg Ansah zudem zum ersten deutschen Europameister über 200 Meter seit 44 Jahren auf – 1982 in Athen hatte Olaf Prenzler Gold für die DDR gewonnen. Nach dem Coup des Modellathleten hat das deutsche Team bei den Titelkämpfen nun elf Medaillen auf dem Konto.

„Ich bin mega happy, dass ich die Goldmedaille gewinnen konnte. Mein Trainer hat es mir immer gesagt: ‚Über 200 Meter kannst du mehr reinkommen als über 100 Meter.‘ Über 100 Meter ist es einfach krass, was da in der Weltspitze abgeht. Jetzt glaube ich ihm auch“, sagte Ansah nach dem Rennen bei der ARD.

Vor diesem Jahr habe er es „nie wirklich geglaubt, dass ich so etwas schaffen kann. Aber ich habe in diesem Jahr wirklich hart gearbeitet und hart trainiert, bin das erste Mal seit 2022 verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Das macht enorm viel aus. Umso glücklicher bin ich, dass es geklappt hat.“

Ansah hatte sich erneut nicht vom Wirbel um seinen mutmaßlich verweigerten Dopingtest beeindrucken lassen und stürmte in Birmingham trotz einer drohenden Sperre unwiderstehlich zu Gold. Allerdings wird seine Zeit nicht als neuer deutscher Rekord anerkannt, weil der Rückenwind mit 2,5 Sekunden pro Sekunde irregulär stark wehte.

Bei Ansah schwingt die Frage mit

Silber ging an Zharnel Hughes (20,16/Großbritannien), Bronze holte der Italiener Eseosa Desalu (20,26).

Dass Ansah in blendender Verfassung zur EM gereist ist, hatte er schon über die 100 m gezeigt – und sich Bronze geschnappt. Danach wuchs das Selbstvertrauen beim Sportsoldaten noch einmal kräftig, der Glaube an den Titel wurde größer – und im Finale schlug Ansah dann zu. Doch wieder schwingt die Frage mit. Darf er Bronze und Gold behalten?

Schließlich wirft die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) Ansah vor, im Juli einen Dopingtest verweigert zu haben, und fordert eine Sperre von vier Jahren für den deutschen 100-m-Rekordhalter. Ansah weist die Vorwürfe zurück und will gegen die drohende Sperre vorgehen.

Da bislang keine vorläufige Suspendierung ausgesprochen wurde, ist Ansah in Birmingham startberechtigt. Sein Auftritt im Alexander Stadium war mit großer Spannung erwartet worden, der Druck immens – doch Ansah präsentierte sich von all dem Wirbel um seine Person gänzlich unbeeindruckt. Elegant und entschlossen flog er zu Gold.