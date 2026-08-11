5000 m: Mikitenko kämpft sich auf Platz 14

SID 11.08.2026 • 20:57 Uhr Die junge Athletin Vanessa Mikitenko sammelt bei ihrer ersten großen Meisterschaft wichtige Erfahrungen.

Einen Tag nach dem Silber-Coup von Florian Bremm hat Vanessa Mikitenko (Trier) bei der Leichtathletik-EM über 5000 Meter eine ähnliche Überraschung wie erwartet verpasst, die U23-Vize-Europameisterin erkämpfte sich bei ihrer ersten ganz großen Meisterschaft in Birmingham nach 15:54,49 Minuten aber einen ordentlichen 14. Platz.

In einem taktischen Rennen war Nadia Battocletti im Alexander Stadium erneut nicht zu schlagen, die Italienerin verteidigte ihren Titel dank eines starken Schlussspurts in 15:37,84 Minuten. Die Spanierin Marta Garcia (15:39,98) verhinderte einen italienischen Doppelsieg, Battoclettis Landsfrau Micol Majori (15:40,65) holte Bronze. Europas Jahresschnellste Maureen Koster (15:41,51/Niederlande) landete „nur“ auf Platz sechs.

Klosterhalfen holte einst Gold über 5000 Meter

Die erst 21 Jahre alte Mikitenko ist die Tochter der ehemaligen deutschen Spitzen-Läuferin Irina Mikitenko.