"An Dramatik nicht zu überbieten": Auf Schock folgt Happy End!

Philipp Heinemann 13.08.2026 • 13:41 Uhr Audrey Werro tritt bei der Leichtathletik-EM mit großen Hoffnungen an. Doch plötzlich stürzt sie - auf den Schock-Moment folgt ein Happy End.

Drama um die Goldkandidatin Audrey Werro aus der Schweiz – mit Happy End! Die 22-Jährige kam bei der Leichtathletik-EM im Halbfinale über 800 m in der letzten Kurve zu Fall und stand vor dem Aus – darf letztlich aber doch im Finale antreten.

„Das ist an Dramatik nicht zu überbieten“, rief die ZDF-Expertin Lisa Mayer, als die junge Topathletin auf die Bahn krachte.

Werro war als Führende aus zunächst nicht erkennbaren Gründen gestürzt, womöglich wurde sie von ihrer französischen Kontrahentin Anais Bourgoin mit der Hand am Fuß berührt.

Droht der Schweiz ein großes Drama?

Laut offiziellem Rennergebnis schied Werro nach längerer Überprüfung zunächst aus. Dann entschied die Rennjury: Werro kommt ebenso wie Gabija Galvydyte, die durch Werros Sturz beeinträchtigt wurde, weiter. Zehn Läuferinnen gehen im Finale an den Start.

„Ich habe mich großartig gefühlt, aber leider – ich weiß nicht, was genau passiert ist – lag ich plötzlich auf dem Boden“, sagte Werro der BBC: „Ich hoffe, dass ich mich für das Finale qualifiziere, denn dann kann ich ins Finale einziehen. Ich habe das Rennen zu Ende gemacht, jetzt werden wir sehen, was passiert.“

„Sturz-Schock für Werro in Birmingham“, titelte der Blick in der Schweiz zunächst bestürzt, ehe er Entwarnung gab: „Tief durchschnaufen: Audrey Werro ist weiter!“