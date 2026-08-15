"Ans Aufgeben gedacht" - nun hat er den deutschen Rekord inne

SID 15.08.2026 • 12:55 Uhr Trotz Fußproblemen und Schuhwechsel landet der deutsche Geher Christopher Linke bei der Leichtathletik-EM über die Marathon-Distanz in den Top 10.

Christopher Linke hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham über die Marathon-Distanz trotz Fersenproblemen und Schuhwechsel den Sprung in die Top 10 geschafft.

Der Vize-Europameister von München 2022 verpasste als Achter in 3:03:50 Stunden eine Medaille um rund dreieinhalb Minuten. Seine Zeit wird nun als erster deutscher Rekord über die neu eingeführte Distanz geführt.

Linke: „Hatte schon ans Aufgeben gedacht“

„Ich hatte bei 12, 13 Kilometern extreme Probleme mit meiner Ferse bekommen und schon ans Aufgeben gedacht“, sagte der 38 Jahre alte Linke, nach dem Schuhwechsel „habe ich noch einmal die zweite Luft bekommen. Aber ich hatte mir natürlich mehr vorgenommen.“

Gold nach 42,195 km gewann Tokio-Olympiasieger Massimo Stano aus Italien (2:56:49/Europarekord) vor Ex-Weltmeister Miguel Ángel López (Spanien/2:56:57) und Aurélien Quinion (Frankreich/2:59:29). Zweiter deutscher Starter war Johannes Frenzl, der 15. (3:09:12) wurde.