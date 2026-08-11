Historischer EM-Coup von Ansah!

Moritz Thienen 11.08.2026 • 22:52 Uhr Owen Ansah gelingt bei der Leichtathletik-EM der ganz große Coup. Der Sprinter holt die erste deutsche Medaille über 100 Meter seit 40 Jahren - allem Doping-Wirbel zum Trotz.

Was für ein Coup für Owen Ansah! Der Sprinter holte bei der Leichtathletik-EM Bronze und damit gleichzeitig die erste Medaille eines Deutschen über 100 Meter seit 40 Jahren. Ansah lief die Distanz in 10,19 Sekunden.

Den EM-Titel holte sich der Brite Romell Glave (10,09 Sekunden), Silber ging an Landsmann Jeremiah Azu (10,16 Sekunden). Ansah setzte sich nach schwachem Start im Foto-Finish gegen den Niederländer Elvis Afrifa durch. „Ich wusste gar nicht, ob ich Dritter geworden bin, aber umso glücklicher bin ich, dass ich mit einer Bronze Medaille nach Hause fahren kann“, sagte Ansah im ZDF.

Schon im Halbfinale hatte sich der 25-Jährige stark präsentiert. Bei leichtem Gegenwind lief er in 10,20 Sekunden auf Platz zwei, obwohl er schon nach 80 Metern das Tempo rausnahm.

Darf Ansah seine Medaille behalten?

Ansahs Auftritt im Alexander Stadium war mit Spannung erwartet worden, schließlich wirft die Nationale Anti-Doping-Agentur dem deutschen Rekordhalter vor, im Juli einen Dopingtest verweigert zu haben und fordert eine Sperre von vier Jahren für den 9,98-Sekunden-Mann. Ansah weist die Vorwürfe zurück und will gegen die drohende Sperre vorgehen.

„Ich habe ein starkes Team hinter mir und bin unglaublich stolz, dass alle hinter mir stehen. Das ermöglicht mir solche Rennen. Ich tue das auch für die, dass ich ihnen zeigen kann: ‚Ich vertraue euch. Ihr macht den Rest und ich kann mich auf die Bahn konzentrieren'“, sagte Ansah zu dem großen Thema im Hintergrund.

Da bislang keine vorläufige Suspendierung ausgesprochen wurde, ist Ansah in Birmingham startberechtigt. Mit der Medaille setzte der EM-Fünfte von 2024 nun ein sportliches Ausrufezeichen. Ob seine Ergebnisse allerdings dauerhaft Bestand haben, hängt vom Ausgang des NADA-Verfahrens ab.

Doping-Wirbel? „Ich bin jetzt Bronzemedaillen-Gewinner“

Ansah selbst will sich darüber keine Gedanken machen, „keine einzige Stimme“ habe er dazu im Kopf. „Ich bin hier, ich habe Gas gegeben und ich konzentriere mich jetzt auf das Hier und Jetzt. Auf die Sachen, die in der Zukunft passieren, kann ich keinen Einfluss nehmen. Ich bin jetzt Bronzemedaillen-Gewinner und so lasse ich mich auch von meinen Freunden, meiner Familie und meinem Team feiern.“

Steffen Bringmann gewann als bisher letzter deutscher Sprinter eine EM-Medaille über die 100 m, 1986 holte er Silber für die DDR. Vier Jahre zuvor gewann Frank Emmelmann in Athen den Titel für die DDR.

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