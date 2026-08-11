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Nach Dopingtest-Wirbel: Owen Ansah sprintet ins EM-100m-Finale

Ansah stürmt ins 100-m-Finale – Jacobs stark

Der deutsche Rekordhalter kann weiter von einer Medaille träumen - trotz des Wirbels um seine Person.
Deutschlands Top-Sprinter: Owen Ansah
Deutschlands Top-Sprinter: Owen Ansah
© picture-alliance/dpa/SID/Oliver Weiken
SID
Der deutsche Rekordhalter kann weiter von einer Medaille träumen - trotz des Wirbels um seine Person.

„Cool Runnings“ trotz Dopingtest-Wirbel: Unbeeindruckt von seiner drohenden Sperre ist Deutschlands Top-Sprinter Owen Ansah (Hamburg) bei der Leichtathletik-EM ins Finale über 100 Meter gestürmt (22.47 MESZ/ZDF). Der 25-Jährige lief in seinem Halbfinale bei leichtem Gegenwind in 10,20 Sekunden auf Platz zwei, damit erreichte Ansah direkt den Showdown um den prestigeträchtigen Titel und wahrte seine Chance, als erster deutscher Sprinter seit 40 Jahren wieder eine EM-Medaille über die 100 m zu gewinnen.

Jacobs dominiert die Halbfinals

Schnellster der Halbfinals war Titelverteidiger und Tokio-Olympiasieger Marcell Jacobs (10,08/Italien), auch der Brite Romell Glave (10,13) präsentierte sich in starker Verfassung.

Lucas Ansah-Peprah (10,49/Hamburg) und Heiko Gussmann (10,37/Wetzlar) schafften es nicht ins Finale.

Dopingzwist um Rekordhalter Ansah

Ansahs Auftritt im Alexander Stadium war mit Spannung erwartet worden, schließlich wirft die Nationale Anti-Doping-Agentur dem deutschen Rekordhalter vor, im Juli einen Dopingtest verweigert zu haben und fordert eine Sperre von vier Jahren für den 9,98-Sekunden-Mann. Ansah weist die Vorwürfe zurück und will gegen die drohende Sperre vorgehen.

Da bislang keine vorläufige Suspendierung ausgesprochen wurde, ist Ansah in Birmingham startberechtigt. Mit dem Einzug ins Finale setzte der EM-Fünfte von 2024 nun ein sportliches Ausrufezeichen. Ob seine Ergebnisse allerdings dauerhaft Bestand haben, hängt vom Ausgang des NADA-Verfahrens ab.

Steffen Bringmann gewann als bisher letzter deutscher Sprinter eine EM-Medaille über die 100 m, 1986 holte er Silber für die DDR. Vier Jahre zuvor gewann Frank Emmelmann in Athen den Titel für die DDR.

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