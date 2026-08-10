Busemann rechnet mit bis zu 6x Gold: 12–15 Medaillen fürs DLV

SID 10.08.2026 • 12:41 Uhr Der Experte rechnet bei der EM in Birmingham mit einer zweistelligen Zahl an Medaillen.

Der frühere Zehnkämpfer Frank Busemann sieht zum Start der EM in Birmingham gute Erfolgsaussichten für die deutsche Leichtathletik. „Mein Tipp wären 12 bis 15 Medaillen“, sagte Busemann im ran-Interview: „Wenn alles perfekt läuft, sind bis zu sechs Goldmedaillen drin. Drei sind realistisch. Alles, was darüber hinausgeht, ist gut.“

Leichtathletik: Deutschland kämpft ums Spitzenfeld

Deutschland befinde sich derzeit „im gesunden Mittelfeld“ im Vergleich zur internationalen Konkurrenz. „Zu den ganz großen Sportnationen gehören wir aktuell nicht.“ Mit der Entwicklung der anderen Nationen mitzuhalten, sei nicht einfach: „Das internationale Niveau steigt kontinuierlich. Deshalb bleibt es ein dauerhafter Kampf.“

Busemann beobachtet in der deutschen Leichtathletik dennoch eine positive Entwicklung. Gerade im Laufbereich sei man wieder konkurrenzfähig. Geändert habe sich das Selbstverständnis der Athleten: „Wir Deutschen neigen oft dazu, uns kleiner zu machen, als wir sind.“ So gewinne man keine Titel.